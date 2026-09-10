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Po hádce zastřelil muže v přerovském paneláku. Recidivistovi hrozí 18 let vězení

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V případu loňské vraždy v jednom z bytů přerovského sídliště Osmek ukončili kriminalisté vyšetřování a spis předali na státní zastupitelství. Třiapadesátiletému muži hrozí za zastřelení stejně starého známého trest vězení v rozmezí 10 až 18 let. Detektivové zpočátku čelili složité situaci, střelbu v panelovém domě nikdo neoznámil, na policii volala až partnerka zavražděného po příchodu domů.
Po hádce zastřelil muže v přerovském paneláku. Recidivistovi hrozí 18 let vězení

Po hádce zastřelil muže v přerovském paneláku. Recidivistovi hrozí 18 let vězení

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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