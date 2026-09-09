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Byl to šok. Lékaři z Olomouce ženě odstranili nádor na slinivce s pomocí robota

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Alice Vondráčková ze Šumperka trpěla chronickými bolestmi břicha. Loni na jaře vyšetření odhalilo rakovinu slinivky. Už v květnu se dostala do péče primáře Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Martina Lovečka, který nádor odstranil za asistence robota. Dnes už se pacientka cítí zcela zdravá.
Byl to šok. Lékaři z Olomouce ženě odstranili nádor na slinivce s pomocí robota

Byl to šok. Lékaři z Olomouce ženě odstranili nádor na slinivce s pomocí robota

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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