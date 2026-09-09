Byl to šok. Lékaři z Olomouce ženě odstranili nádor na slinivce s pomocí robotaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Byl to šok. Lékaři z Olomouce ženě odstranili nádor na slinivce s pomocí robota
Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil výjimečný trest 27,5 let Patriku Cigošovi za loňskou vraždu ženy v...
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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