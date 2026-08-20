Zloději v Pardubicích šplhali po Mekáči. Utíkali z místa činu

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Zloději v Pardubicích šplhali po Mekáči. Utíkali z místa činuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pardubičtí strážníci a policisté zadrželi čtyřiadvacetiletou ženu a stejně starého muže, kteří se po římse v prvním patře domu na třídě Míru snažili uniknout…
Zloději_Pardubice
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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