Zapomenutých 80 tisíc v plzeňském bankomatu: Policie pátrá po muži z fotografie

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Zapomenutých 80 tisíc v plzeňském bankomatu: Policie pátrá po muži z fotografiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Neopatrnost jednoho z klientů České spořitelny přilákala nenechavce. Poškozený muž zanechal v polovině června v bankomatu ve Františkánské ulici v Plzni neschválený vklad ve…
Pátrání po muži_Plzeň
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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