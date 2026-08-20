Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

U Klapého na Litoměřicku se převrátilo auto, dva lidé jsou těžce zranění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vážná dopravní nehoda komplikovala vpodvečer 19. srpna situaci u obce Klapý na Litoměřicku. Krátce po sedmé hodině večer skončilo osobní auto převrácené mimo vozovku…
sanitka zlin zzs

sanitka zlin zzs

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Zapomenutých 80 tisíc v plzeňském bankomatu: Policie pátrá po muži z fotografie
Zapomenutých 80 tisíc v plzeňském bankomatu: Policie pátrá po muži z fotografie
Karlovarský kraj chce zachránit chátrající Rašelinový pavilon
Karlovarský kraj chce zachránit chátrající Rašelinový pavilon

Karlovarský kraj se rozhodl jednat o záchraně Rašelinového pavilonu, historické budovy navázané na Císařské...

Farmář z Plzeňska si chce postavit soukromou větrnou elektrárnu
Farmář z Plzeňska si chce postavit soukromou větrnou elektrárnu

Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva měl jasný plán. Podle měření i dat NASA jsou podmínky v okolí...

Víme, kde vyroste nová pražská nemocnice
Víme, kde vyroste nová pražská nemocnice

Místo pro novou pražskou nemocnici je prakticky rozhodnuto. Vyroste v areálu Fakultní nemocnice Královské...

Pavel Čekan: Ostrov musí růst, ne stagnovat!
Pavel Čekan: Ostrov musí růst, ne stagnovat!

S blížícími se komunálními volbami je čas bilancovat. Starosta města Ostrov Pavel Čekan mluví o důležitých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.