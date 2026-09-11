Na střední Evropu se žene nečekaná vlna: Podle meteorologů bude dokonce sněžit a to v těchto oblastech

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Na střední Evropu se žene nečekaná vlna: Podle meteorologů bude dokonce sněžit a to v těchto oblastechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Do střední Evropy míří první sněžení. V Alpách mohou vločky padat už od středy, v Česku se ale podle meteorologů sníh nečeká.
Auto pod sněhem
Zdroj: Fotografie: Freepik
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