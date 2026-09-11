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V base bys mi pral ponožky! křičel Kotlár na soupeře. Pak vzduchem létaly předměty

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Clash MMA představil v pondělí kartu říjnového turnaje v Ústí nad Labem a mezi oznámenými duely nechyběl souboj, na který čeká část fanoušků od roku 2023. Jaroslav Kotlár si to rozdá v odvetě s Markem „Datlem" Valáškem. Tentokrát ale ne v rukavicích, nýbrž holými pěstmi.
V base bys mi pral ponožky! křičel Kotlár na soupeře. Pak vzduchem létaly předměty

V base bys mi pral ponožky! křičel Kotlár na soupeře. Pak vzduchem létaly předměty

Zdroj: Clash MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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