V base bys mi pral ponožky! křičel Kotlár na soupeře. Pak vzduchem létaly předměty

- Clash 17 se koná v sobotu 24. října na Zimním stadionu v Ústí nad Labem
- Kotlár s Valáškem se utkají podle pravidel bare knuckle, tedy bez rukavic
- V prvním souboji z října 2023 ukončil Valášek Kotlára gilotinou po 76 sekundách
- Na kartě je i duel Martina Kociána s Martinem Feninem a zápas Karlose Bendy proti pěti soupeřům
- Kurzy vypsané k odvetě dávají přednost Valáškovi
Odveta po třech letech
Poprvé se oba muži potkali v kleci v říjnu 2023 na turnaji Clash of the Stars 6 v Praze. Kotlár tehdy vlétl do zápasu s obrovským tempem, jenže Valášek si počkal, sám unikl z nasazené gilotiny a vzápětí ji nasadil soupeři. Kotlár odklepal v čase 1:16 prvního kola.
Po zápase si oba podali ruce a spor kolem videoklipu La Cosa Nostra, který celou rivalitu odstartoval, měli tehdy za uzavřený. Kotlár dlouhodobě tvrdil, že mu z výdělku za klip nebylo vyplaceno tolik, kolik měl dostat.
Podle tabulky zveřejněné serverem Fight-live.cz půjde tentokrát o zápas podle pravidel bare knuckle. Kurzy sázkových kanceláří dávají Valáška na 1,42, Kotlára na 2,46.
Tiskovka, na které létalo sklo
Úvodní tisková konference k turnaji proběhla v pondělí v pražském Duplexu a klidný průběh neměla. Ochranka musela zasahovat opakovaně už u prvních skupin, vzduchem podle přítomných novinářů létala šlehačka a v jednu chvíli i sklenice.
Když přišla řada na dvojici Kotlár a Valášek, sáhl bývalý security po svém osvědčeném repertoáru hlášek. Odpověď od soupeře byla stručnější. „Měli by tě zkoumat doktoři, protože jsi žijící důkaz, že lidské tělo může fungovat bez mozku," pustil se do něj Valášek.
„Ty jsi originál konina. Takoví jako ty mi v base prali ponožky a balili cigarety!” křičel Jarda zpátky do mikrofonu. „Já jsem dělal barákovýho. V Rapoticích jsem dělal barákovýho,“ chválil se. „Ruka 52, ti pustím, tak zaspíš!"
Kotlár naposledy zápasil v červnu na Clashi 16, kde porazil Lukáše „Krále Pabla" Bartoše. V organizaci patří dlouhodobě k nejsledovanějším postavám, byť podle vlastních statistik spíš díky vystupování a promu než výsledkům.
Co dalšího nabídne Clash 17
Turnaj bude pro organizaci premiérou v severních Čechách. Kromě odvety Kotlára s Valáškem nabídne i souboj bývalého fotbalového reprezentanta Martina Fenina s někdejším členem skupiny Lunetic Martinem Kociánem, kolem kterého se točí sázka o třech měsících na léčení, i formát pět na jednoho, v němž se Karlos Benda postaví pětici vyzyvatelů vedené Michalem Peštukou.
Na kartě jsou dále Alexander Cverna proti Františku Dirdovi, boxerský duel Josefa „Tysona" Škopa s Pavlem Albrechtem, souboj Reného Blahovského s Patrikem Jevickým a zápas dvou dvojic proti sobě ve formátu dva na dva na dva. Organizace zároveň představila novou reality show s názvem Šlajska House a chystanou vlastní streamovací platformu.
Vstupenky se podle organizace prodávají od 999 korun a většina kapacity byla vyprodána už před oznámením karty. Zbytek této bizarní show nejen mezi Jardou Kotlárem a Markem Valáškem si můžete prohlédnout na přiloženém videu.