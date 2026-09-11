Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná

Sírovec žlutooranžový, známý také pod lidovým názvem sírovka, dokáže vyrůst téměř na čemkoliv. Na dubech, vrbách, topolech i ovocných stromech. Problém je, když si vybere trnovník akát nebo tis – oba stromy obsahují toxické látky, které houba během růstu vstřebává do svých plodnic.
Trnovník akát produkuje robin a fasin, tis zase taxin. Sírovka tyto jedy nerozloží, pouze je kumuluje ve svých pletivech. Koncentrace toxinů v plodnici pak závisí na věku stromu, množství jedovatých látek v dřevě a délce kontaktu mycelia s hostitelským substrátem.
Reálné riziko pro člověka existuje, i když není masivní. Konzumace sírovky z akátu může vést k nevolnosti, zvracení a průjmům. U tisu je situace závažnější – taxin působí na nervový systém a srdce. Problém je, že vizuálně nelze poznat, z jakého stromu houba roste, pokud není kmen přímo viditelný.
Jak houba ničí strom zevnitř
Sírovka patří mezi houby způsobující hnědou hnilobu. Vylučuje specifické enzymy – především celulázové komplexy a oxidoreduktázy, které štěpí celulózu a hemicelulózu v buněčných stěnách dřeva. Lignin zůstává relativně nedotčený, proto napadené dřevo tmavne a rozpadá se na kostky.
Rychlost degradace závisí na druhu stromu a podmínkách prostředí. U měkkých dřevin jako je vrba nebo topol může sírovka snížit statickou pevnost dřeva o 40-60 procent během jediné vegetační sezóny. U tvrdších dřevin jako dub trvá proces degradace déle, ale výsledek je stejný – strom postupně ztrácí stabilitu.
Kdy je sírovka ještě jedlá
Mladé plodnice sírovky jsou měkké, šťavnaté a světle žluté. Starší plodnice tvrdnou, tmavnou a hromadí nestravitelné dusíkaté látky. Optimální stadium pro sběr trvá jen několik dní – dokud je plodnice pružná a dá se snadno roztrhnout prsty.
Exaktní metoda pro určení věku neexistuje. Houbaři se spoléhají na vizuální a hmatové posouzení. Plodnice by měla být jasně žlutá až oranžová, bez hnědých skvrn, měkká jako pěnová guma. Pokud je tuhá nebo se drolí, je příliš stará.
Starší plodnice obsahují vyšší koncentrace chitinu a dalších polysacharidů, které lidský trávicí systém nedokáže zpracovat. Výsledkem jsou trávicí potíže i u zdravých jedinců.
Léčivé látky v houbách
Výzkum sírovky žlutooranžové odhalil přítomnost biologicky aktivních látek s antibakteriálním a protinádorovým potenciálem. Jde především o polysacharidy typu beta-glukanů a lanostanové triterpeny.
Beta-glukany stimulují imunitní systém a vykazují protizánětlivé účinky. Lanostanové triterpeny prokázaly v laboratorních testech schopnost inhibovat růst nádorových buněk. Problém je termolabilita těchto látek – při teplotách nad 60 stupňů Celsia se jejich účinnost výrazně snižuje.
Tradiční příprava sírovky zahrnuje smažení nebo grilování při vysokých teplotách, což většinu léčivých látek degraduje. Pro zachování biologické aktivity by bylo nutné houby konzumovat syrové nebo jen lehce tepelně upravené – což není doporučené kvůli možné kontaminaci.
Komerční kultivace sírovky na lignocelulózových substrátech zatím naráží na technologické limity. Houba potřebuje živé dřevo nebo čerstvě pokácené kmeny, umělé substráty z pilin nebo slámy nedokážou poskytnout optimální podmínky pro tvorbu plodnic. Výnosy jsou nízké a ekonomicky nevýhodné.
Město versus les
Sírovka rostoucí v městském prostředí akumuluje těžké kovy výrazně více než populace rostoucí v lesích. Studie prokázaly zvýšené koncentrace olova, kadmia a rtuti v plodnicích ze stromů podél frekventovaných silnic.
Antropogenní zátěž ovlivňuje nejen bezpečnost konzumace, ale i celkovou vitalitu houby. Městské populace vykazují nižší reprodukční úspěšnost a kratší životnost plodnic. Mycelium je vystaveno stresu z chemických látek v půdě a ovzduší.
Pro bezpečný sběr platí pravidlo: vyhýbat se stromům v parcích, podél silnic a v průmyslových oblastech. Ideální jsou stromy v lesích vzdálených od zdrojů znečištění, kde je riziko kontaminace minimální.
Ekologická role sírovky
Plošný sběr sírovky v hospodářských lesích může mít nečekané dopady na biodiverzitu. Hnědá hniloba vytvořená sírovkou poskytuje habitat pro desítky druhů saproxylických organismů – brouků, much a dalších hub.
Odstraňování plodnic sice neničí mycelium, ale snižuje schopnost houby šířit se spórami. V dlouhodobém horizontu to může vést k poklesu populace sírovky v určitých lokalitách, což ovlivní celý ekosystém vázaný na tento typ hniloby.
Chuť kuřete z lesa
Sírovka žlutooranžová je proslavená schopností imitovat chuť a texturu drůbežího masa. Za tuto vlastnost vděčí specifickému aminokyselinovému profilu a těkavým organickým sloučeninám.
Klíčové jsou především kyselina glutamová a asparagová, které vytvářejí umami chuť typickou pro maso. Těkavé sloučeniny jako 1-okten-3-ol a benzaldehyd přispívají k charakteristické vůni připomínající pečené kuře.
Textura sírovky je díky vláknitému uspořádání hyf podobná svalovým vláknům. Po tepelné úpravě se plodnice rozpadá na proužky, které vizuálně i hapticky připomínají trhané kuřecí maso.
Tato kombinace vlastností dělá ze sírovky oblíbenou alternativu masa v rostlinné stravě. Nutričně však houba nedosahuje hodnot skutečného masa – obsahuje méně bílkovin a prakticky žádné vitamíny B12.
Sírovka žlutooranžová zůstává fascinujícím organismem balancujícím na hranici mezi delikatesou a rizikem. Její budoucnost v lidské stravě závisí na schopnosti rozpoznat bezpečné zdroje a respektovat ekologickou roli, kterou v lesích hraje.
Zdroje článku: academia.edu, darwintreeoflife.org, umass.edu, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová