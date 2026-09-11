Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jasně žlutá houba, která chutná jako kuřecí maso. Sírovec žlutooranžový láká houbaře po celém světě. Jenže ne každý strom je pro něj bezpečným hostitelem - a právě to může rozhodnout, zda půjde o delikatesu nebo zdravotní riziko.
Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná

Vypadá jako vějíř, chutná jako kuře. Nejlahodnější houbu českých lesů 90 % lidí vůbec nezná

Zdroj: pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety
Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou rodinnou komedii plnou nečekaných zvratů

Pátek je den, kdy chcete jen vypnout, zapomenout na pracovní starosti a užít si klid. Jenže co když vás...

Teplé moře, skvělé jídlo, čisto a ceny za lidovku. Tohle je nejlepší místo na dovolenou v říjnu
Teplé moře, skvělé jídlo, čisto a ceny za lidovku. Tohle je nejlepší místo na dovolenou v říjnu

Čekáte s dovolenou až na podzim? Dobře děláte, všude je klid, pohoda a nižší ceny. My pro vás máme báječný...

První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas
První stát řekl NE a odmítl další přechod na zimní čas

Kanadská provincie se rozhodla pro radikální krok, který roky odkládala. Od podzimu 2026 už neposune hodiny...

Meteorologové otočili o 180 stupňů. První sněžení zasáhne střední Evropu už tento týden
Meteorologové otočili o 180 stupňů. První sněžení zasáhne střední Evropu už tento týden

Studená fronta přinese tento týden sněžení do oblasti Alp i Tater. Češi se bílé pokrývky nedočkají, na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.