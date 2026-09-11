Končí Jiřina Bohdalová s kariérou? Herečka výrazně zvolnila. Veřejnost má obavy

Končí Jiřina Bohdalová s kariérou? Herečka výrazně zvolnila. Veřejnost má obavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jiřina Bohdalová v pořadu Hobby naší doby
Herecká legenda Petr Nárožný (88) skončil v nemocnici s nalomeným ramenem. Herec se potýká se zdravotními...
Milan Baroš (44) se může těšit na další velkou životní změnu. Bývalý fotbalový reprezentant čeká s...
Mirek Topolánek (70) statečně bojuje s rakovinou slinivky. V podcastu Studia N prozradil, že má metastázy...
Jeden z nejslavnějších příběhů světové literatury ožije jako nový muzikál! Hudební divadlo Karlín uvádí na...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Sára Rychlíková o strachu z herectví: Styděla se a bála se být sama sebou
- „Ožralý jako prase, tahali ho po schodech." Jožo Ráž z Elánu nezvládl koncert, fanoušci pískali a křičeli „hanba"
- „Jsi samá vráska, humus." Vondráčková zveřejnila drsnou zprávu od fanynky a odpověděla jí po svém
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