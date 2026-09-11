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Končí Jiřina Bohdalová s kariérou? Herečka výrazně zvolnila. Veřejnost má obavy

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Jiřina Bohdalová (95) patří k herečkám, které ani ve vyšším věku nepřestaly pracovat. V poslední době ale výrazně změnila své pracovní tempo. Místo pravidelného dojíždění do Prahy natáčí část pořadu Hobby naší doby přímo na své milované chalupě v Českém ráji. Nabízí se tak otázka, zda nepřemýšlí nad omezením kariéry.
Jiřina Bohdalová v pořadu Hobby naší doby

Jiřina Bohdalová v pořadu Hobby naší doby

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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Končí Jiřina Bohdalová s kariérou? Herečka výrazně zvolnila. Veřejnost má obavy