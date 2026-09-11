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Duchové, nemocniční chodby a Picassova Guernica: Reina Sofia má mnohem temnější příběh, než byste čekali

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Dnes patří k nejznámějším madridským muzeím, ale jeho kapku temnější historie startovala úplně jinde než u umění. Budova Reina Sofia dříve sloužila jako nemocnice, chátrala a hrozilo jí zbourání.
Reina Sofia v Madridu

Reina Sofia v Madridu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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