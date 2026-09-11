V Beskydech se objevili medvědi. Záchranáři doporučují turistům obezřetnost

Fotky z umělé inteligence i skutečné stopy
Srpen přinesl vlnu zvěstí o medvědovi v Beskydech. Sociální sítě zaplavily snímky velké šelmy, jenže ne všechny byly pravdivé. Část fotografií pocházela z jiných zemí, jiné vytvořila umělá inteligence. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR musela každé hlášení pečlivě prověřovat.
Odborníci se vydali do terénu hledat pobytové znaky – trus, otisky tlapek nebo zbytky kořisti. Některá pozorování se ukázala jako planý poplach, jiná však vedla k potvrzení. František Jaskula, ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, nakonec vydal oficiální varování pro beskydské obce.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) eviduje z výše uvedeného území řadu hlášení o pozorování medvědů a snaží se všechny tyto údaje ověřit. Některé informace popisují skutečná pozorování medvědů, ale zjišťují se také podvrhy, například fotografie medvědů z jiných zemí nebo vytvořené umělou inteligencí. AOPK ČR nicméně aktuální výskyt medvědů v CHKO Beskydy nakonec potvrdila.
Vyhozená jablka zlákala šelmu k obcím
Medvěd se ukázal nedaleko Rožnova pod Radhoštěm, konkrétně v lokalitě Bučiska. Podle ochranářů procházel migračním koridorem mezi Rožnovem a Zubřím, kde velké šelmy běžně putují.
Přímo na místě se zatím jeho pobytové znaky (trus, stopy, zbytky kořisti) najít nepodařilo. Medvěd zřejmě procházel migračním koridorem a je možné, že jej k odchylce od trasy zlákala jablka, které někdo vyhodil v lese. Pozorování medvěda jsou hlášena i z Frýdecko-Místecka. Pobytové znaky ale nebyly nalezeny ani zde. Na slovenské straně Javorníků se ale medvědi zdržují běžně, takže není vyloučeno, že jednoduše jen přešli na českou stranu.
Vyhozené ovoce v lese může působit jako magnet. Medvědi mají vynikající čich a dokážou vnímat zdroje potravy na velkou vzdálenost.
Přirozený obyvatel hor, který se vrací
Medvěd hnědý není v Beskydech žádným vetřelcem. Od sedmdesátých let minulého století patří k běžným obyvatelům těchto hor. Jeho přítomnost v lesích je zcela přirozená, zvlášť v příhraničí se Slovenskem.
CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000, kde je medvěd hnědý spolu s dalšími chráněnými druhy předmětem ochrany. Jen v ojedinělých případech medvědi pokračují dále do vnitrozemí, kde se však dlouhodobě nezdržují. Území zpravidla v řádu dní opouštějí a přesouvají se zpět do horských oblastí na hranici se Slovenskem.
Šelmy jsou nejaktivnější brzy ráno, večer a v noci. Během dne se většinou skrývají v hustých porostech. Pokud medvěd zavítá hlouběji do vnitrozemí, obvykle se vrací zpět k horským hřebenům během několika dní.
Jak se chovat při setkání
Ochránci přírody zdůrazňují, že turisté by se neměli pokoušet medvědy vyhledávat ani se k nim přibližovat. Doporučují pohybovat se pouze po vyznačených stezkách a mít psy na vodítku.
Pokud člověk medvěda potká, nesmí utíkat ani se mu dívat přímo do očí. Správná reakce je mluvit klidným hlasem a pomalu se vzdalovat. Panika a rychlý pohyb mohou šelmu vyprovokovat.
Obyvatelé přilehlých oblastí by měli dobře uzavírat popelnice a zabezpečit včelstva i hospodářskou zvěř. Medvědi jsou oportunističtí jedlíci a snadno je přitáhne dostupná potrava. Čím méně lákadel v blízkosti obydlí, tím menší šance na nežádoucí návštěvu.
Zdroje článku: CHKO - Beskydy - AOPK ČR, polar.cz, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová