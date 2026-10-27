Zamknout a odejít nestačí: Jak co nejlépe zabezpečit byt i dům

Když vyrážíme z domu, obvykle přemýšlíme, jestli máme telefon, peněženku a klíče. Zavřené okno v ložnici, nebo zamčené dveře do zahrady už ale někdy zkontrolovat zapomeneme. Právě podobné drobnosti ale k ochraně domácnosti patří stejně jako kvalitní zámek. Co má smysl udělat, aby byl náš domov před zloději lépe chráněný?
Zloději jsou dnes vynalézavější. Zdroj: Wort.lu Opuštění domu jen na chvíli
Vynést odpadky, zaběhnout do obchodu, nebo vyzvednout dítě ze školy. Při krátkém odchodu snadno získáme pocit, že se přece nemůže nic stát. Okno tak zůstane pootevřené a dveře jen přibouchneme. Základní pravidlo je přitom jednoduché: při odchodu zamknout a zavřít okna. Platí to také pro dveře na balkon, nebo terasu. Ani okno otevřené na ventilaci není bezpečně uzavřené. Odborníci doporučují tato opatření dodržovat i tehdy, když domácnost opouštíme jen na krátkou dobu.
Problémem může být i pootevřené okno. Zdroj: Jis okna Začněte už u dveří
Na první pohled mohou vstupní dveře působit bytelně, jejich vzhled ale o skutečné odolnosti mnoho neřekne. Důležité je, jak spolu fungují dveřní křídlo, zárubeň, zámek a kování. Pokud máte starší dveře a uvažujete o lepším zabezpečení, nechte nejprve odborníka posoudit celý vstup.
Při výběru nových dveří se ptejte na certifikaci a odbornou montáž. Právě správně instalované bezpečnostní dveře jsou doporučovány jako účinná ochrana vstupu do bytu.
Základem jsou kvalitní a bezpeční dveře. Zdroj: Sapeli Dům si prohlédněte také ze zadní strany
Zkuste si obejít zahradu a podívat se na dům očima někoho, kdo k němu přichází poprvé. Jsou dveře z terasy schované za hustými keři? Zůstává otevřená garáž? A neleží vedle zahradního domku žebřík, nebo nářadí?
Právě věci, které běžně používáme při práci kolem domu, mohou případnému zloději usnadnit přístup. Po práci je proto uklízejte a zamykejte. Pozornost věnujte také sklepním oknům a vedlejším vstupům, na které se při zabezpečování snadno zapomíná.
Technika pomůže jen když víte, co od ní čekat
Světlo s pohybovým čidlem může osvětlit přístup k domu, alarm upozornit na narušení a kamera nabídnout přehled o dění u vstupu. Před nákupem si ale rozmyslete, co potřebujete hlídat a kdo bude na případné upozornění reagovat.
Pokud vám telefon oznámí poplach ve chvíli, kdy jste stovky kilometrů daleko, je dobré mít předem domluvený další postup. Výběr zabezpečení proto řešte podle konkrétní domácnosti. Policie doporučuje kombinaci mechanických a elektronických prvků, certifikované výrobky a odbornou instalaci.
Investovat lze také do kamerových systémů. Zdroj: Pexels Dovolenou sdílejte raději až po návratu
Fotografie od moře potěší přátele, zároveň ale mohou prozradit, že doma několik dní nikdo nebude. Informace o odjezdu proto sdělujte jen lidem, kterým důvěřujete. Se sousedem, nebo s někým z rodiny se domluvte na vybírání schránky a občasné kontrole domácnosti. Pomoci může i světlo s časovačem. Smyslem je, aby byt, či dům nepůsobil dlouhodobě opuštěně.
V bytovém domě záleží i na společném vchodu
Odolné dveře do bytu jsou důležité, pozornost si ale zaslouží také společné prostory. Pokud vchod nedovírá, nebo má poškozený zámek, řešte opravu se správcem domu. Zabezpečení přitom musí umožňovat bezpečný odchod při požáru.
Hasiči upozorňují, že dveře na únikové cestě mají být řešené tak, aby je lidé mohli zevnitř otevřít bez hledání klíče. Vhodné kování tak může spojit ochranu před neoprávněným vstupem s možností rychle opustit dům.
Zdroj: Autorský text a Bezpecnostnaprvnimmiste