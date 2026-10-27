Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zamknout a odejít nestačí: Jak co nejlépe zabezpečit byt i dům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když vyrážíme z domu, obvykle přemýšlíme, jestli máme telefon, peněženku a klíče. Zavřené okno v ložnici, nebo zamčené dveře do zahrady už ale někdy zkontrolovat zapomeneme. Právě podobné drobnosti ale k ochraně domácnosti patří stejně jako kvalitní zámek. Co má smysl udělat, aby byl náš domov před zloději lépe chráněný? Opuštění domu jen na chvíli Vynést odpadky, zaběhnout […]
Zamknout a odejít nestačí: Jak co nejlépe zabezpečit byt i dům

Zamknout a odejít nestačí: Jak co nejlépe zabezpečit byt i dům

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:30

Reklama
Další články z Home-in-Cube
VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte
VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte
Deset chytrých vychytávek do kuchyně. Využijte každý centimetr a usnadněte si vaření
Deset chytrých vychytávek do kuchyně. Využijte každý centimetr a usnadněte si vaření

Chytře navržená kuchyně dokáže překvapit množstvím praktických detailů. Výsuvné zásuvky, důmyslné...

Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu
Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu

Dřevěné podlahy, zelená kachlová kamna, stará kredenc a stodola, ve které se místo hospodářského náčiní...

Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail
Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail

Letošní ročník konference INTERIÉRY bude výjimečný. Největší vzdělávací a networkingová akce v oboru...

Jaké světlo používat ráno, odpoledne a večer? Využijte nový trend: Human Centric Lighting
Jaké světlo používat ráno, odpoledne a večer? Využijte nový trend: Human Centric Lighting

Ve světě, kde je naše denní rutina ovlivněna umělým osvětlením více než kdy dříve, začíná být otázka „Jaké...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.