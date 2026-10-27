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VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte

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Černé sklo patří v moderních kuchyních k nejoblíbenějším materiálům. Vypadá elegantně, dobře se kombinuje se dřevem, kamenem i světlými pracovními deskami, má však jednu nepříjemnou vlastnost. Na lesklém povrchu je vidět téměř každý otisk prstu, zaschlá kapka vody nebo drobná šmouha. Kdo někdy po vaření leštil indukční desku, aby za chvíli mohl začít znovu, dobře ví, o […]
VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte

VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte

Zdroj: Franke
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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