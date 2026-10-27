Požár garáže na Hradecku způsobila elektrokoloběžka, dva lidé skončili v nemocnici

Požár garáže na Hradecku způsobila elektrokoloběžka, dva lidé skončili v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 27.10.2026 12:30
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