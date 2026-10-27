Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Láhev vína lze v nouzi otevřít také bez vývrtky. Pomohou osvědčené fígle, které znají zkušení vinaři

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dostat se do situace, kdy potřebujete otevřít víno, ale nemáte u sebe vývrtku, může být dosti nepříjemné. Tyto triky vám však pomohou s řešením.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:17

Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Správná frekvence krmení psa závisí na několika okolnostech. Rozhoduje zejména věk, velikost a zdravotní stav
Správná frekvence krmení psa závisí na několika okolnostech. Rozhoduje zejména věk, velikost a zdravotní stav
Pokojové rostliny potřebují několik základních podmínek. Správná péče jim zajistí zdravý růst a bohaté kvetení
Pokojové rostliny potřebují několik základních podmínek. Správná péče jim zajistí zdravý růst a bohaté kvetení

Pokud vám pokojové květiny nerostou tak, jak byste si přáli, zkuste pár jednoduchých triků, jak se stát...

Bouřka může domácím mazlíčkům způsobit obrovský strach. Tyto projevy volají po rychlé pomoci majitele
Bouřka může domácím mazlíčkům způsobit obrovský strach. Tyto projevy volají po rychlé pomoci majitele

Bouřky jsou děsivé nejen pro lidi, ale také pro domácí mazlíčky. Chcete-li jim hlasité projevy přírody...

Bylinky mohou při nesprávném užívání zdraví spíše uškodit. U některých je nutná obzvlášť velká opatrnost
Bylinky mohou při nesprávném užívání zdraví spíše uškodit. U některých je nutná obzvlášť velká opatrnost

Bylinky jsou užitečné pro přírodní léčbu různých zdravotních neduhů, ovšem jejich nesprávné užívání může...

Test znalostí socialistických aut a jejich modelů: 10 z 10 vozů dnes nepoznají ani lidé, kteří v nich jezdili
Test znalostí socialistických aut a jejich modelů: 10 z 10 vozů dnes nepoznají ani lidé, kteří v nich jezdili

Když se řekne automobilismus za socialismu, většina lidí si vybaví především škodovky, případně Lady,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.