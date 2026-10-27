Láhev vína lze v nouzi otevřít také bez vývrtky. Pomohou osvědčené fígle, které znají zkušení vinaři

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Článek byl publikován 27.10.2026 10:17
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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