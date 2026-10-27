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Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji

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Celkem 14 řidičů pod vlivem alkoholu odhalili policisté při silničních kontrolách v Plzeňském kraji během uplynulého víkendu. Sedm motoristů mělo pozitivní test na drogy. Je třeba zdůraznit, že šlo o řidiče, které policisté kontrolovali v rámci běžné hlídkové činnosti. Nešlo o žádnou speciální akci.
Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji

Šokující množství opilých a zdrogovaných řidičů odhalili policisté v Plzeňském kraji

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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