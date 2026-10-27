Cennosti lze před zloději ukrýt na 9 nenápadných místech v domácnosti. Většina lidí by je nehledala

Každý z nás má zaručeně místo, kam odkládá důležité a cenné věci. Existují ale bezpečnější prostory ve vašem domě, které vás možná ani nenapadly.
Pasy, šperky, hotovost a další důležité cennosti obvykle ukládáme doma do zásuvky u nočního stolku nebo do malého trezoru. Zatímco zmíněné věci
mohou být trezorem chráněny, trezor samotný lze však snadno najít. Pokud chcete zlepšit zabezpečení svých cenností, zvažte jejich uložení na jednom z těchto devíti míst ve vaší domácnosti. 9 tajných míst pro vaše cennosti Bezpečný kufr
Uchování důležitých věcí a dokumentů v trezoru odolném proti vodě i požáru je sice dobrý nápad, ale trezory se
mohou stát hlavním cílem pro zdatné zloděje. Aniž byste obětovali požární odolnost, zvažte uložení cenností do trezoru a trezor uschovejte do prázdných zavazadel. Kuchyňská linka
Některé cennosti mohou zůstat nedotčené týdny, měsíce nebo roky, proto zvažte místo, kde si tyto věci uložíte.
Vhodným místem může být prostor nad kuchyňskými skříňkami. Cennosti vložte do složky, připevněte provázek a zasuňte do mezery. Fotografie: Pixabay Šuplíky
Ukrytí cenností v šuplíku je pravděpodobně neochrání před odhodlaným zlodějem. Využijte proto mezeru za zásuvkou a
zajistěte obálku s dokumenty, hotovostí nebo jiných cenností na zadní straně zásuvky páskou.
Dekorace na zeď
Rámy na obrazy, obrazy, zrcadla a další předměty, které zdobí stěny v celém domě, nabízejí další příležitost, jak cennosti skrýt.
S trochou pásky a obálkou lze libovolně zavěsit na zeď a uložit tak důležité dokumenty nebo hotovost. Fotografie: Pixabay Falešné knihy
Vytváření tajných úložných míst z běžných předmětů je strategií, která funguje již po generace. Pokud doma máte
polici s knihami, zvažte použití jedné z knihy, kdy uprostřed vytvoříte vhodné místo pro úkryt tak, aby po vložení zpět do police vypadala zcela normálně. Oblečení mimo sezónu
Když se někdo vloupá do domu a hledá cennosti, není pravděpodobné, že se bude probírat přes kabáty, svetry a další oblečení visící ve skříni.
Uložte obálky s cennostmi do kapsy od saka a po změně letní sezóny vyberte nejlépe kus oblečení s kapsami. Mrazák
Šuplíky v mrazáku většinou nepoutají pozornost zlodějů, takže jsou skvělým místem pro uložení hotovosti a dalších cenností.
Jen se ujistěte, že obal i obsah jsou mrazuvzdorné, aby nedošlo k poškození vašich důležitých věcí. Tenisový nebo fotbalový míč
Míče lze upravit podobně jako zmíněnou knihu. Tenisové míčky si po rozstřihnutí zachovávají svůj tvar, takže
nevypadají nijak neobvykle. Tento otvor je dostatečně velký pro uložení drobných cenností, jako jsou prsteny nebo náušnice. Fotografie: Pixabay Snížený strop a stropnice
Vytvořte si přístup do dutého prostoru mezi panelem a stropem a vznikne vám úžasný prostor pro odložení lehkého balíčku. Opatrně, toto není místo pro uložení těžkých předmětů.
Zdroj:
Bobvila
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