Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu

Dřevěné podlahy, zelená kachlová kamna, stará kredenc a stodola, ve které se místo hospodářského náčiní zabydlel nábytek. Chalupa ve vesnici Skála na Vysočině prošla několikaletou rekonstrukcí, která jí vrátila život, ale nevzala venkovský charakter.
Některé chalupy už od pohledu voní dětstvím, babiččinými buchtami, zralým obilím a švestkovými povidly. Bílé stěny, červená střecha, dřevěná stodola a zahrada, která má k anglickému trávníku asi tak daleko, jako vlk k mopslíkovi. Přesně taková chaloupka našich bezstarostných dětských her stojí ve vesnici Skála nedaleko Humpolce. Na vstupních dveřích najdeme letopočet 1827 a za nimi interiér, ve kterém se staré vybavení potkává se současným pohodlím.
Interiér sází na dřevo a původní prvky, nerezignuje ale na pohodlí podle současných standardů. Zdroj: Kouzelné chaloupky
Majitelé chalupu několik let rekonstruovali. Jak sami uvádějí, chtěli přitom zachovat rodinnou historii a tradici místa. Výsledkem není moderní dům převlečený za venkovskou chalupu, ale prostředí, kde mají své místo tradiční materiály, starý nábytek i věci, které by v novostavbě možná působily nepatřičně.
Světnice, kde má dřevo hlavní slovo
Největší obytnou místností chalupy je prostorná světnice. Dřevěná podlaha, bílé stěny a starý nábytek jí dávají podobu, která k venkovskému domu přirozeně patří. Najdeme tu masivní skříně, truhlu i jednoduchá lůžka. Vybavení nepůsobí jako pečlivě sestavená kolekce z obchodu s bytovými doplňky. Jednotlivé kusy mají rozdílné tvary i stáří, a právě to je na celém prostoru sympatické.
Dřevěná podlaha, starší nábytek a světlé stěny dávají světnici tradiční venkovský ráz. Zdroj: Kouzelné chaloupky
Podobně je řešená kuchyně. U dřevěného jídelního stolu stojí rohová lavice, vedle ní židle a na stěně bílá kredenc. Starosvětský vzhled doplňují zelená kachlová kamna, ve kterých se dá zatopit dřevem.
Právě kamna jsou jedním z prvků, které určují atmosféru celé kuchyně. Není těžké si představit, že se kolem podobných kamen dříve odehrávala velká část každodenního života. Dnes už kuchyně nabízí také běžné moderní vybavení, ale to na sebe zbytečně nestrhává pozornost. Hlavní slovo mají dřevo, keramika a jednoduché zařízení.
Vejminek nezůstal jen vzpomínkou
Součástí chalupy je také místnost nazvaná vejminek, která dnes slouží jako další ložnice. Vedle manželské postele se sem vešel dětský stoleček, truhla s hračkami i police s dřevěnými figurkami. Vejminek býval v tradičních venkovských hospodářstvích místem, kde mohli dožít rodiče poté, co hospodářství předali mladší generaci. Ne vždy šlo o samostatný domek, někdy měl podobu vyčleněné části obytného stavení. V Chalupě Skála se tento název používá pro jednu z ložnic, přestože prostor dnes plní jinou funkci. Jeho zařízení je jednoduché a bez okázalých dekorací. Dřevo, světlé stěny a několik starších kusů nábytku vytvářejí prostředí, které nepotřebuje mnoho dalších úprav.
„Vejminek“ je dnes krásná další obytná místnost. Vtipně využita je nika ve zdi. Zdroj: Kouzelné chaloupky Ze stodoly se stala další obytná místnost
Asi nejzajímavější proměnou prošla stodola. Zatímco zvenčí si zachovává podobu tradiční hospodářské stavby s dřevěným obložením, uvnitř nabízí prostor pro spaní, vaření i společné posezení. Velká místnost má přiznané dřevěné konstrukce, kamna na dřevo a dlouhý stůl, u kterého se může sejít početnější společnost. Nechybějí ani pohovka a lůžka. Zařízení je poměrně pestré, ale k prostoru stodoly se hodí. Vedle dřevěného nábytku se objevují výraznější barvy a prvky, které připomínají spíš neformální společenskou místnost než klasický obývací pokoj. Zvláštní pozornost si zaslouží barový kout s tyrkysovým pultem, vysokými stoličkami a retro lednicí. Je to trochu nečekaná kombinace, ale právě podobné nápady dávají starým hospodářským budovám při novém využití osobitost. Stodola má také vlastní vybavenou kuchyni, včetně trouby a myčky nádobí. Díky tomu může fungovat jako poměrně samostatná obytná část, přestože stále tvoří jeden celek s původní chalupou.
„Stodole“ dominuje barový stůl a kamna, která zajistí příjemnou atmosféru. Zdroj: Kouzelné chaloupky Zahrada propojuje obě stavby
Mezi chalupou a stodolou se rozprostírá uzavřená zahrada. Cesty procházejí mezi zelení, podél staveb rostou květiny a popínavé rostliny částečně zakrývají dřevěné stěny stodoly. Příjemným detailem je velké kryté posezení u stodoly. Dlouhý dřevěný stůl doplňují barevné židle a okolní zeleň. V létě může právě tady vzniknout druhá jídelna, do které se přesune rodinný život. Na zahradě nechybí ani koupací sud a místo pro odpočinek. Uvnitř chalupy zase vznikla koupelna se sprchovým koutem, vanou a infrasaunou. A nádherným kamenným umyvadlem, které vtipně stojí na podstavci starého šicího stroje. Jsou to současné prvky, které venkovský dům přizpůsobují dnešním nárokům, aniž by bylo nutné měnit jeho základní charakter.
Poznáváte „stolek“ k umyvadlu? Zdroj: Kouzelné chaloupky Staré věci nemusí ustoupit novým
Na Chalupě Skála je sympatické především to, že se majitelé nesnažili všechno staré nahradit novým. Zůstala tu kachlová kamna, dřevěné konstrukce i nábytek, který už má něco za sebou. A vedle toho najdeme moderně vybavené kuchyně a koupelny, takže kvůli venkovské romantice není nutné vzdávat se pohodlí. Zvláštní pozornost si zaslouží stodola. Kdo by čekal, že se do bývalého hospodářského prostoru vejde kuchyně, místa na spaní, velký jídelní stůl, a dokonce i bar? Přitom stačí zvednout oči k dřevěným konstrukcím a pořád víme, kde se nacházíme. Stodola zůstala stodolou, jen se v ní dnes odehrává trochu jiný život.
Chalupu si dnes lze pronajmout, ale stejně dobře si v ní dovedeme představit rodinu, která tu tráví víkendy nebo celé léto. A možná je to i dobrá inspirace pro všechny, kdo se chystají opravovat vlastní venkovský dům. Nemusí v něm přece každá židle ladit se stolem a každá místnost vypadat jako z katalogu IKEA. Trocha nesourodosti ke staré chalupě patří. A sluší jí.
Fotogalerie: Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky Zdroj: Kouzelné chaloupky
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