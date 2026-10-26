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Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu

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Dřevěné podlahy, zelená kachlová kamna, stará kredenc a stodola, ve které se místo hospodářského náčiní zabydlel nábytek. Chalupa ve vesnici Skála na Vysočině prošla několikaletou rekonstrukcí, která jí vrátila život, ale nevzala venkovský charakter. Některé chalupy už od pohledu voní dětstvím, babiččinými buchtami, zralým obilím a švestkovými povidly. Bílé stěny, červená střecha, dřevěná stodola a […]
Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu

Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu

Zdroj: Kouzelné chaloupky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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