Televize Nova příští rok do streamingu nasadí nepřeskočitelnou reklamu u filmů a seriálů

Zatímco v segmentu TV reklamy na kanálech Nova Group (majitel PPF) dojde v roce 2027 k předpokládaným změnám/tahům (zdražení, pár vyšších měsíčních koeficientů, stejná cílovka), velká novinka se chystá v streamingu (částečně jsme informovali již dříve). Nova v příštím roce do obsahu streamovací platformy Oneplay nasadí nepřeskočitelnou video reklamu v délce až 30 sekund. V rozhovoru pro Borovan.cz to uvedl obchodní ředitel TV Nova Honza Ulrych (foto). Obchodní nabídku pro Oneplay nebude podle Ulrycha přímo součástí obchodní politiky, ale zcela nový samostatný prémiový produkt. Reklamním zadavatelům televize nabídne umístění nepřeskočitelné video reklamy na Oneplay v délce od 6 do 30 sekund. "Reklama se nakupuje přes CPT na device. Velkou výhodou je sledování na velké obrazovce. V letošním roce jsou možnosti v podobě reklamy ve zpětném zhlédnutí (tzv. Adreplacement neboli nahrazení TV reklamy) a formátu Max reach 2.0 pro doplnění zásahu TV kampaně. Na jaře příštího roku otevřeme ještě možnost video reklamy u filmů, seriálů a u Oneplay Originals v rámci Ad Tieru," uvedl Ulrych.
Jak jsme informovali již dříve, Nova pro příští rok plánuje televizní reklamu zdražit v průměru o 12 procent (primácký Media Club o 14 procent). Cílová skupina zůstává stejná: 15 - 54 let (Media Club 19 - 69 let). Zvýšit se má koeficient off primetime pásma o 5 procentních bodů, sezonní koeficienty v měsících únor, březen, květen a září, říjen, listopad rovněž o 5 procentní body. "Jedinou změnou je navýšení ceny u umístění reklamních spotů na vyžádaných pozicích z důvodu vysoké poptávky po tomto produktu," doplnil Ulrych.
Celý rozhovor s obchodním ředitelem TV Nova Honzou Ulrychem o obchodní politice 2027:
B: Jak se změní průměrná cena reklamy na mediálních kanálech TV Nova pro klienty v roce 2027?
U: Inflace pro TV klienty je pro 2027 v průměru 12 procent.
B: Co je důvodem tohoto navýšení?
U: Televize zůstává nenahraditelným pilířem mediálního mixu pro značky, které chtějí oslovovat masové publikum, takže poptávka po kvalitním televizním prostoru je stále vysoká. Nova dlouhodobě masivně investuje do programu - prémiového obsahu, technologií i rozvoje služeb. Neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme nabídku pro diváky i obchodní partnery. V příštím roce představíme řadu atraktivních programových novinek, které přinesou zadavatelům nové příležitosti k oslovení jejich cílových skupin.
B: Jaká bude strategická cílová skupina - opět 15 - 54, jako letos?
U: Ano, naše obchodní CS zůstává všichni ve věku 15-54 let.
B: Došlo k nějakým změnám v rozdělení na season/off season, časových pásem?
U: Časová pásma pro primetime, off primetime a super primetime zůstávají zachována v aktuální podobě letošního roku.
B: Dojde v OP 2027 k nějaké úpravě cenových koeficientů u stopáží, u měsíců, nebo u časových pásem?
U: Cenově dojde k nárůstu koeficientu off primetime pásma o 5 procentních bodů a ke zvýšení sezonních koeficientů o 5 procentních bodů v měsících únor, březen, květen a září, říjen, listopad.
B: Připravili jste pro příští rok nějaké novinky co se týká nových reklamních formátů, umístění v pořadech, pozdní/early booking atd.?
U: Jedinou změnou je navýšení ceny u umístění reklamních spotů na vyžádaných pozicích z důvodu vysoké poptávky po tomto produktu.
B: Bude součástí obchodní politiky i prodej reklamy na Oneplay? Pokud ano, jaké formáty, tarify jste připravili a jak bude vypadat příslušný ceník?
U: Oneplay není součástí přímo obchodní politiky, ale zcela nový samostatný prémiový produkt. Reklamním zadavatelům nově umožníme umístit nepřeskočitelnou video reklamu na Oneplay v délce od 6 do 30 sekund. Reklama se nakupuje přes CPT na device. Velkou výhodou je sledování na velké obrazovce. V letošním roce jsou možnosti v podobě reklamy ve zpětném zhlédnutí (tzv. Adreplacement neboli nahrazení TV reklamy) a formátu Max reach 2.0 pro doplnění zásahu TV kampaně. Na jaře příštího roku otevřeme možnost ještě video reklamy u filmů, seriálů a u Oneplay originals v rámci Ad Tieru.
B: Televize Nova v posledních letech hodně investovala do sportovního obsahu, máte pro zadavatele nějakou speciální nabídku, pokud chtějí inzerovat u sportovního obsahu? Sportovní kanály jsou součástí běžných reklamních balíčků?
U: Ano. Zadavatelům nabízíme nejpestřejší mix lokálního obsahu (nejvyšší hokejová a fotbalová liga) a atraktivních mezinárodních soutěží (Formule 1, Liga mistrů UEFA, Evropská a konferenční liga, NHL, NBA, MotoGP a mnoho dalších). Příští rok nás čeká jedna z celosvětově nejočekávanějších akce: Mistrovství světa v rugby, které divákům zprostředkují stanice Nova Sport.
Reklamním zadavatelům na kanálech Nova Sport nabízíme všechny dostupné reklamní formáty, které příslušné sportovní licence povolují: od klasických reklamních spotů, přes sponzoring a injektáže až po speciální reklamní formáty, jako např. split-screen spoty u Formule 1 nebo různé formy product placementu ve sportovních studiích. Připravujeme také zajímavé celoroční sportovní balíčky klientům na míru a k nejatraktivnějšímu obsahu samostatné projektové nabídky.