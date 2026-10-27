Podraný se pustil do Kotlára přímo na tiskovce G MMA. Konflikt pokračoval na ulici a skončil hromadnou rvačkou

Závěrečná tisková konference má obvykle jediný úkol: aby si soupeři naposledy něco řekli do očí a fotografové měli snímek do novin. U nové organizace G MMA skončila venku. Slovní výměna mezi Zdeňkem „Puparem“ Podraným a Patrikem Kotlárem začala podle eXtra.cz ještě u stolu před kamerami a pokračovala před pražským Palladiem, kde přerostla v hromadnou potyčku. Jeden z účastníků skončil na zemi a do dění se zapojili další členové rodiny Kotlárů. Redakce MMAmag prošla avízo tiskovky, oficiální kartu i web G MMA a skládá, co se v jakém pořadí stalo a co platí k 27. říjnu 2026.
Spor začal u mikrofonů. Šlo o chování k Muradovovi
Závěrečná tisková konference před turnajem G MMA 1: Samhain byla avizovaná na 26. října 2026 od 18:00 s přímým přenosem na kanálu YouTube organizace, napsalo Rondo.cz. G MMA je nová česká organizace smíšených bojových umění, která 31. října 2026 pořádá v pražské Nové Spirále svůj první galavečer.
Zdeněk „Pupar“ Podraný, kterého neoficiální databáze Clash Rankings vede jako 38letého českého zápasníka s bilancí 2-1-0, podle eXtra.cz konfrontoval Patrika Kotlára už během přímého přenosu. Vyčítal mu způsob, jakým mluví s Makhmudem Muradovem; poslední kapkou mělo být neuctivé chování vůči němu.
Jenže u mikrofonů to neskončilo. Pokračování se odehrálo na chodníku před Palladiem.
Před Palladiem přišla hromadná potyčka. Jeden z účastníků skončil na zemi
Potyčka se podle eXtra.cz strhla nedaleko místa konání tiskovky a web ji doprovodil vlastní fotodokumentací. Jmenovitě v jeho textu vystupují čtyři lidé:
- Zdeněk „Pupar“ Podraný
- Patrik Kotlár
- Gladiátor Kotlár
- Diego Kotlár
Dál už eXtra.cz píše obecně o dalších členech rodiny Kotlárů a o tom, že se zapojili téměř všichni. Jeden z účastníků podle webu skončil na zemi. Ve zpravodajství pražské policie se k 27. říjnu 2026 k incidentu žádná zpráva neobjevuje.
Jedna postava se přitom celou dobu nehnula z místa a byl to zrovna ten, kvůli kterému spor vznikl.
Muradov podle eXtra.cz zůstal stranou. Na kartě je přitom proti šesti Kotlárům
Makhmud Muradov, 36letý uzbecký bojovník, se podle eXtra.cz do potyčky nezapojil a zůstal klidný. V jeho profilu na Sherdogu redakce MMAmag dohledala bilanci 30-8-0 a jeden zápas bez výsledku; profil ho vede ve střední váze. Česká organizace OKTAGON MMA ho na svém webu zároveň prezentuje jako šampiona polotěžké váhy.
Oficiální karta G MMA ho vede pod položkou „Muradov vs 6 Kotlárů“, označenou jako hlavní zápas večera. Nejklidnější postava toho podvečera má tedy 31. října proti sobě šest soupeřů. A organizace zatím nedala najevo, že by na tom chtěla cokoli měnit.
G MMA před tiskovkou mluvilo o oleji do ohně. Karta se zatím nezměnila
ANALÝZA Mění incident něco pro galavečer? Na oficiální kartě G MMA, do které redakce MMAmag nahlédla 27. října 2026, zůstává hlavní zápas beze změny a v sekci novinek se k události před Palladiem neobjevuje vyjádření ani sankce.
Že to takhle dopadne, si organizace částečně napsala sama. V článku z 30. srpna 2026 shrnula první tiskovku v pražském Duplexu jako představení zápasových dvojic, netradičních formátů a Muradovova střetu s několika Kotláry. Před závěrečnou tiskovkou pak na vlastním webu lákala slovy „poslední šance říct si to do očí mimo klec“ a ptala se, „kdo si ještě přileje olej do ohně“. Odpověď dorazila 26. října 2026.
Promo postavené na vyhrocení funguje přesně do chvíle, kdy se přesune z pódia na chodník. Tam už ji nehlídá nikdo. V kleci v Nové Spirále aspoň stojí rozhodčí.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): Tiskovka G MMA podle eXtra.cz skončila na chodníku. Muradov u toho jen stál
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková