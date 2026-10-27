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Jablonec nad Nisou má favorita pro MHD do roku 2033

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Městskou hromadnou dopravu v Jablonci nad Nisou bude od února 2028 pravděpodobně dál zajišťovat ČSAD Slaný ze skupiny ICOM Transport. Městská rada vyhodnotila nabídku…
autobus-cestujici-mhd-doprava

autobus-cestujici-mhd-doprava

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:00

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