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Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail

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Letošní ročník konference INTERIÉRY bude výjimečný. Největší vzdělávací a networkingová akce v oboru interiérového designu slaví 15. výročí a ponese hlavní téma „Detail rozhoduje!“ Stejně jako v předchozích letech se konference uskuteční první listopadový čtvrtek, tedy 5. listopadu, v jedinečných funkcionalistických prostorách Rotundy brněnského výstaviště. Fabio Novembre navštíví Brno Loňský ročník přivítal jako hlavního řečníka světově uznávaného designéra Karima […]
Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail

Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail

Zdroj: Fabio Novembre
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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