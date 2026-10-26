Deset chytrých vychytávek do kuchyně. Využijte každý centimetr a usnadněte si vaření

Deset chytrých vychytávek do kuchyně. Využijte každý centimetr a usnadněte si vařeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praktické je správné vnitřní členění zásuvekZdroj: Blum
Článek byl publikován 26.10.2026 20:35
Letošní ročník konference INTERIÉRY bude výjimečný. Největší vzdělávací a networkingová akce v oboru...
Ve světě, kde je naše denní rutina ovlivněna umělým osvětlením více než kdy dříve, začíná být otázka „Jaké...
Recepty z internetu dnes zachraňují rychlé večeře během týdne, víkendové pečení i momenty, kdy doma zůstane...
Může i tak obyčejný úkon, jako je puštění vody, přinést nový zážitek? Nová kolekce vodovodních baterií...
HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...Všechny články tohoto autora →
- Cedulka s rekonstrukcí neomlouvá nepřiměřený hluk. Ani před desátou
- Stará chalupa na Vysočině dostala nový život. Ve stodole se dnes baví a kamna hřejí celou rodinu
- Konference Interiéry slaví 15. ročník: Letos přivítá Fabia Novembre. Bude rozhodovat detail
- Požár v troubě může vzniknout kvůli obyčejné nepozornosti. Několik chytrých návyků pomůže nebezpečí předejít