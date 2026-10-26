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Deset chytrých vychytávek do kuchyně. Využijte každý centimetr a usnadněte si vaření

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Dennívýzva
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Chytře navržená kuchyně dokáže překvapit množstvím praktických detailů. Výsuvné zásuvky, důmyslné organizéry nebo stupátko ukryté v soklu usnadňují každodenní práci a šetří místo. Podívejte se na deset vychytávek společnosti BLUM, které stojí za pozornost. Kuchyňské skříňky nemusejí být jen obyčejnými policemi, do kterých ukládáme nádobí a potraviny. Ve videu se můžete přesvědčit, kolik možností nabízí jejich […]
Praktické je správné vnitřní členění zásuvek

Praktické je správné vnitřní členění zásuvek

Zdroj: Blum
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 20:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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