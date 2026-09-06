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Zachránila Slavatu a Martinice Panna Marie?

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Pražská defenestrace se v roce 1618 obešla bez obětí na životech. Proč tomu tak bylo, je dodnes záhadou. Mohla skutečně katolické místodržící zachránit modlitba…
pražská defenestrace

pražská defenestrace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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