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Kauza Kramný se vyhýbá největším faulům true crime. Jde ale o schizofrenní projekt

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True crime série Kauza Kramný z dílny platformy Oneplay (dříve Voyo) otevírá bolestivý případ vraždy/smrti matky a dcery, jež se v roce 2013 nevrátily z dovolené v Egyptě. Manžel a otec je našel vedle sebe v posteli, mrtvé, snad v důsledku otravy jídlem. Tedy tak zní jeho verze. Ta druhá, oficiální a potvrzená soudem, ho označuje za vraha. Svou nejbližší rodinu měl popravit elektrickým proudem. Zní to absurdně? Jak si toho mohli egyptští vyšetřovatelé nevšimnout? Právě to dodnes tvrdí jak on, tak i jeho obhajoba a několik odborníků. Pět zhruba čtyřicetiminutových epizod rekapituluje oficiální sled událostí, ale dává taky bohatý prostor Kramnému a jeho stoupencům, aby ho zpochybnili.
Kauza Kramný se vyhýbá největším faulům true crime. Jde ale o schizofrenní projekt

Kauza Kramný se vyhýbá největším faulům true crime. Jde ale o schizofrenní projekt

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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