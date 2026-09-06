Sagvan Tofi slaví 62. Býval idolem žen, randil s Krainovou i Rolins a jedním článkem si znepřátelil Brožovou

Někdejší idol ženských srdcí Sagvan Tofi v pondělí 7. září oslaví dvaašedesáté narozeniny. Z divokého krále večírků se postupem času stal zodpovědný otec rodiny a mimořádně úspěšný divadelní producent. Dnes dává přednost klidnému životu po boku své dlouholeté partnerky Aleny a veškerou nasbíranou energii věnuje rodině i vlastním projektům.
Divoké geny a první krůčky před kamerou
Tofi má exotický původ a do svých šesti let vyrůstal v Iráku. Jeho biologický otec pochází právě odtud, živil se jako inženýr a plynně hovořil šesti jazyky. Horkokrevnou povahu ovšem herec podle svých vlastních slov podědil překvapivě spíše po české mamince. Rodiče se nakonec rozešli a o jeho výchovu se staral otčím Miloslav Dočekal. Bývalý elitní kriminalista ho v mládí občas musel tahat z nejrůznějších malérů a budoucího herce také držel zkrátka.
Přes rodinného přítele Jiřího Kodeta ho následně přivedl ke světu filmu. Raketový vzestup obrovské popularity zažil Tofi díky snímku Kamarád do deště, kde vytvořil nezapomenutelnou hereckou dvojici s Lukášem Vaculíkem.
O pozornost oddaných fanynek tehdy neměl nouzi, jedna kolegyně ho ovšem na place pořádně potrápila. „Beata Andraszewicz, která hrála Sagvanovu přítelkyni, se s ním nechtěla líbat,“ vzpomínal režisér Jaroslav Soukup. Polská herečka dala totiž slib svému žárlivému partnerovi a intimní scény před kamerou zkrátka vytrvale odmítala.
Pozornost slavných žen i uražená herecká kolegyně
Po boku temperamentního Tofiho se následně objevovala celá řada velmi známých tváří. Randil se Simonou Krainovou, Darou Rolins i Alenou Šeredovou. S prvními dvěma jmenovanými dokonce údajně tvořil pár ve stejnou dobu.
Vztahy se zástupkyněmi něžného pohlaví měl povětšinou naprosto idylické, jedna konkrétní dáma mu ovšem do dnešních dnů nemůže přijít na jméno. Tofi totiž před lety pravidelně publikoval krátké sloupky do společenského časopisu a do jednoho textu si poměrně nešťastně rýpl do Kateřiny Brožové.
Reagoval na tehdejší útěk Radovana Krejčíře a veřejně napsal, že stačí dát herečce čuchnout k jeho peněžence a ona ho bezpečně vystopuje. Ostrý text narážející na její výběr bohatých partnerů pobavil všechny okolo. Samotná Brožová to ovšem brala jako obrovskou zradu od dobrého známého a přerušila s ním okamžitě veškeré kontakty.
Konec večírků v luxusním vinohradském bytě
Pověst nevybouřeného barového povaleče je v současnosti už dávnou minulostí. Tofi se usadil a dlouhá léta tvoří pár s partnerkou Alenou Zdarsovou. Tráví spolu hodně volného času, často jezdí k moři a krásná partnerka se ráda udržuje ve formě, na svém profilu se například pochlubila fotkou v bílých plavkách na paddleboardu. Společně také rádi vyrážejí za kulturou a loni nevynechali ani slavnostní pózování u obrovské masky Fantoma opery obklopené červenými růžemi.
Vychovávají dceru Satine, která bezpochyby zdědila umělecké vlohy a závodně hraje tenis. Rodina spokojeně žije ve starobylém bytě s vysokými stropy a zachovalými dřevěnými parketami na pražských Vinohradech. O svatbě ovšem dlouholetá zamilovaná dvojice vůbec neuvažuje. „Svatba je krásná a drahá, ale rozvod je hnusnej a ještě dražší,“ svěřil se se smíchem Tofi.
Energii nyní raději cíleně investuje do neutuchající práce na svém úspěšném muzikálu Děti ráje. Pečlivě se stará o celý obrovský divadelní soubor a sám sebe vcelku pochopitelně popisuje jako velmi hodného šéfa. Rád si potrpí na kvalitní módu a luxusní vozy, v garáži mu parkuje ikonické Porsche. Svůj překvapivě mladistvý vzhled si udržuje poměrně jednoduše. Přestal totiž úplně konzumovat veškeré alkoholické nápoje a zarputile se odmítá zbytečně ohlížet do minulosti.
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