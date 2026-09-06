Podzimní svícny 4× jinak: Takhle si je jednoduše vyrobíte téměř zadarmo

Podzimní svícny k prodlužujícím se večerům neodmyslitelně patří. Podívejte se, jak si vyrobit originální svícny z toho, co najdete na procházce.
Pusťte do svého domova podzim
S prodlužujícími se večery trávíme více času v pohodlí
domova, leckdy při svíčkách. Vyrobte si svícen z přírodních materiálů, který dokáže vykouzlit romantickou atmosféru i během pošmourného podzimního večera. Připravila jsem pro vás 4 tipy, se kterými vykouzlíte originální podzimní svícny během několika minut. Pro výrobu svícnů využijte přírodní materiály
Příroda na podzim je plná krásného materiálu, který se dá využít jako dekorace do vázy, při výrobě věnců, ale i pro dekorování romantických svícnů a luceren. Hodit se vám bude spadlá kůra ze stromu, čerstvě napadané kaštany, barevné listí, jeřabiny, bukvice a mnoho dalšího, co najdete na procházce po okolí.
Pak už jen stačí nachystat svíčky. Do
podzimních svícnů doporučuji použít vonné svíčky, které interiér krásně provoní. K ozdobení se také hodí lucerna, kterou můžete umístit na terasu nebo ji postavit ke vstupním dveřím. Při výrobě svícnu mějte na paměti bezpečnost. Svíčky vždy dobře zajistěte, a pokud budou například venku nebo v místech, kde se příliš často nezdržujete, použijte raději ty na baterie. Podzimní svícny 4× jinak – Přírodní svícen z kaštanů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vytvořit podzimní dekoraci z toho, co najdete na zahradě: 5 elegantních nápadů Přírodní svícen z kaštanů
Pro výrobu svícnu z kaštanů použijte velkou skleněnou dózu. Doprostřed vložte skleničku se svíčkou a prostor mezi dózou a skleničkou vyplňte nasbíranými kaštany.
Podzimní svícny 4× jinak – Elegantní fialový svícen. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Elegantní fialový svícen
Letošní podzim je trendy fialová barva. Proto ani tato barva nesmí chybět ve vašem interiéru. Použijte fialovou svíčku a vložte ji do kaštanového věnečku zdobeného sušenými květy bílých růží. Vše spojte tavnou pistolí a věneček umístěte na dřevěný tác.
Podzimní svícny 4× jinak – Stylový podzimní svícen v misce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem Stylový podzimní svícen v misce
Nízkou skleněnou mísu lze ozdobit prakticky čímkoli. Nasypte do ní šípky, jeřabiny, větvičky, bukvice a kousky kůry. Čím rustikálnější vzhled vykouzlíte, tím lépe. Nakonec mezi
přírodní dekorace vložte svíčky ve skleněných nádobách. Počet svíček určuje velikost skleněné mísy. Podzimní svícny 4× jinak – Podzimní svícen z kůry. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní svícen z kůry
Stromy v lese shazují kůru, která se perfektně hodí pro netradiční podzimní svícen. Nasbírejte stejně velké kusy kůry (nebo ji nastříhejte pomocí ostrých zahradnických nůžek na stejně velké kousky) a připevněte je pomocí tavné pistole kolem skleněné zavařovací sklenice. Nakonec kůru svažte jednoduchou mašličkou z jutového provázku a do sklenice vložte LED svíčku.
Tip redakce PlanetaZahrady
Při výrobě
podzimních svícnů nemusíte utrácet za drahé dekorace. Nejhezčí materiál najdete často při obyčejné procházce – stačí několik kaštanů, šípků, barevných listů, větviček nebo kousků kůry. Kombinujte maximálně dva až tři druhy přírodních materiálů a svícen bude působit elegantně, nikoli přeplácaně. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)