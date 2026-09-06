Před šedesáti lety vyhasly ve Vonoklasech dva lidské životy. Případ ze seriálu Studna dodnes skrývá temná tajemství

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Před šedesáti lety vyhasly ve Vonoklasech dva lidské životy. Případ ze seriálu Studna dodnes skrývá temná tajemstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tragédie rodiny Jelínkových z Vonoklas inspirovala epizodu seriálu 30 případů majora Zemana. Moderní vědci zpochybňují závěry tehdejších vyšetřovatelů.
Seriál Studna
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova/ONEPLAY
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