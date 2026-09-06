Pražské strany před volbami sázejí na kontakt s voliči i sociální sítě

Například strany ODS a TOP 09, které půjdou do podzimních komunálních voleb v Praze na společné kandidátce jako koalice Spolu pro Prahu, chtějí v závěru kampaně sázet především na osobní kontakt s voliči. „Můžeme voličům představovat náš program, vize a výsledky naší práce a zároveň vyslechnout, co je skutečně trápí a co od nás potřebují," uvedla za pražské Spolu Marie Opálková.
Spolu zároveň využívá stovky ploch venkovní reklamy, například billboardy nebo plakátovací plochy, a také tramvaj s kandidátem na primátora Tomášem Portlíkem. Vydává volební noviny, časopis Tempo nebo publikaci Mí lidé. Kampaň bude pokračovat také na sociálních sítích jednotlivých kandidátů i koalice. Součástí kampaně jsou i sportovní dny a další akce pro veřejnost. V Praze mohou lidé potkat rovněž několik motorek Vespa polepených modrou barvou a logem koalice. Na pražskou kampaň plánuje Spolu vynaložit nejvýše deset milionů korun.
Praha Sobě chce rovněž pokračovat v kontaktní kampani. V ulicích využívá autobus, ve kterém po Praze jezdí lídr kandidátky Adam Scheinherr. „Jezdíme za lidmi po Praze, případně pořádáme komentované projížďky. Řidičák na autobus žádný kandidát na primátora nemá, takže to je bezesporu unikát," uvedl mluvčí Prahy Sobě Ondřej Chlupáček.
Strana má reklamu ve venkovním prostoru a v MHD a rozdává volební noviny. Na sociálních sítích chce být aktivní na všech hlavních platformách, placenou reklamu na nich ale podle mluvčího nevyužívá. Na kampaň v Praze počítá přibližně s 20 miliony korun včetně výdajů místních buněk.
STAN chce v posledních týdnech kampaně využít billboardy, rámy v metru, CLV nebo rozdávání novin v ulicích a do schránek. Součástí kampaně mají být také rodinné akce a vycházky s kandidátem na primátora Petrem Hlaváčkem. Strana očekává výdaje kolem devíti milionů korun.
Pražské hnutí ANO chce kombinovat kontaktní kampaň s klasickou venkovní reklamou. Využívá slogan "Praha bude zase makat", rozdává noviny, letáky a další materiály a využívá sociální sítě kandidátů k prezentaci programu a jednotlivých témat. Kampaň pro Prahu představí 13. září v Praze 22, kde zároveň chystá její novou netradiční formu, kterou zatím neupřesnilo. Na pražskou kampaň počítá s výdaji ve vyšších jednotkách milionů korun.
I Piráti chtějí pokračovat v kontaktní kampani a také chodit přímo za voliči do domácností. Městem má jezdit pirátská kapela, která bude hrát na ulicích, zapojit se má lídryně Tereza Nislerová, poslanec Ivan Bartoš a dobrovolníci. Strana využívá rovněž venkovní reklamu, jako jsou plakáty, reklamu v MHD, digitální plochy, a také on-line reklamu. Piráti rozdávají volební časopis a letáky a jsou aktivní na sociálních sítích. Na kampaň počítají s částkou kolem osmi milionů korun.