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Pražské strany před volbami sázejí na kontakt s voliči i sociální sítě

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Politické strany v Praze se v posledním měsíci před komunálními volbami zaměřují především na kontaktní kampaň a osobní setkávání s voliči. Vedle klasických billboardů, plakátů a reklam v MHD rozdávají volební noviny a další tiskoviny, využívají sociální sítě a některé chystají i netradiční formy kampaně. Na pražskou kampaň plánují oslovené strany většinou výdaje kolem deseti milionů korun, Praha Sobě počítá se zhruba 20 miliony.
Pražské strany před volbami sázejí na kontakt s voliči i sociální sítě

Pražské strany před volbami sázejí na kontakt s voliči i sociální sítě

Zdroj: Redakce Drbny
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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