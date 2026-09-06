Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znova
Kdy pojede autobus, kde je uzavřená silnice nebo jaký koncert se ve městě bude konat? To vše se veřejnost v...
Navzdory nejistému počasí si v sobotu dopoledne našli senioři se svými vnoučaty cestu do jihlavského...
Politické strany na Vysočině zdůrazňují v kampani před říjnovými volbami hlavně místní témata, často je to...
V pátek kolem půl druhé v noci kontrolovali dálniční policisté kamion, který na 162. kilometru hlavní...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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