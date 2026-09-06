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Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znova

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Dvanáctiletí gymnazisté chodili v roce 2003 po Jihlavě s papírem a tužkou, sbírali podpisy pro červenolistý buk u kostela svatého Jakuba. Tehdy vyhráli anketu Strom roku a po 23 letech se pod korunou stromu opět sešli, aby zavzpomínali.
Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znova

Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znova

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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