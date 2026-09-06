Mám tě moc ráda, napsala Zagorová Vágnerovi v dopise z nemocnice. Dorazil k němu až několik hodin po její smrti

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Mám tě moc ráda, napsala Zagorová Vágnerovi v dopise z nemocnice. Dorazil k němu až několik hodin po její smrtiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Karel Vágner popsal náročné dny po smrti Hany Zagorové. Její dopis z nemocnice obdržel až po jejím skonu a smuteční obřad proto přečkal jen s pomocí.
Hana Zagorová a Karel Vágner
Zdroj: FOTO:Show Jana Krause, FTV Prima, CC BY 3.0 / David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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