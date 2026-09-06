Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější

Herec, DJ, producent a muž s hlasem, kvůli kterému by sis nechala vysvětlit i obchodní podmínky pojištění, slaví 6. září 54 let. A možná je právě teď mnohem zajímavější než v době, kdy se poprvé stal hollywoodským sexsymbolem.
Je mu čtyřiapadesát a nikdo rozumný se už nesnaží předstírat, že hlavním argumentem Idrise Elby jsou dokonale vyrýsované lícní kosti.
Samozřejmě, nepřekážejí. Ale kdyby šlo jen o ně, Hollywood by měl podobných mužů plný sklad. Na Elbovi funguje něco jiného.
Působí, jako kdyby už dávno nepotřeboval dokazovat, že je nejzajímavějším člověkem v místnosti. A přesně v tom bývá jeden z nejpodivnějších paradoxů přitažlivosti: čím méně ji někdo tlačí před sebou, tím víc ji cítíš.
Začalo to mužem, kterého jsi rozhodně neměla milovat
Pro velkou část publika se Idris Elba stal Idrisem Elbou díky seriálu
The Wire. Jeho Stringer Bell nebyl romantický hrdina. Byl inteligentní, chladný a nebezpečný muž pohybující se ve světě baltimorského drogového obchodu.
Pak přišel
Luther a další problém. Kabát. Londýn. Hluboký hlas. Detektiv, který působí, jako by spal tři hodiny týdně a zbytek času řešil vraždy a vlastní démony. Někde mezi Stringerem Bellem a Johnem Lutherem vznikla kulturní dohoda, že Idris Elba je velmi, velmi dobrý nápad.
Narodil se 6. září 1972 v londýnském Hackney, takže letos slaví 54. narozeniny. Před velkým průlomem vystřídal řadu zaměstnání a během začátků pracoval i v automobilce Ford; zároveň se věnoval hudbě a DJingu.
VIDEO Není jen herec, který si občas pustí desku
U jiného herce by informace „také DJ“ mohla znít jako hobby přidané do rozhovoru, aby vypadal zajímavěji. U Idrise Elby je hudba součástí života dávno před hollywoodskou slávou. Jako mladý vystupoval pod DJskými jmény a hudební kariéru neopustil ani později.
A ono je to na něm vlastně vidět. Ne konkrétně DJing. Spíš fakt, že jeho identita nestojí jen na jedné věci. Herec. Producent. Hudebník. Člověk, který se může objevit v dramatickém seriálu, velkém blockbusteru a potom za mixážním pultem. Možná právě proto kolem něj není ten zvláštní pach muže, který zoufale chrání obraz, jenž si o něm svět vytvořil před dvaceti lety.
Pak jsou tu šediny. Ano, musíme o nich mluvit
Existuje velmi nespravedlivá společenská dohoda, podle které se mužské šediny často označují za „charisma“, zatímco ženy dostávají seznam produktů na jejich překrytí. Tohle bychom rozhodně nemusely podporovat. Ale můžeme současně konstatovat, že Idrisu Elbovi prostě sluší.
Ne proto, že díky nim vypadá mladší. Právě naopak. Vypadá jako muž svého věku. A možná je to na celé věci to nejpřitažlivější. Nesnaží se hrát vlastní verzi z roku 2005. Obličej se změnil. Vousy zešedly. Energie je klidnější. A není potřeba nic zachraňovat.
Přitažlivost po padesátce možná vůbec nevypadá tak, jak jsme si myslely
Když je ti dvacet, sexy může být člověk, který vejde do místnosti a všechny oči se okamžitě otočí. Později začne být podezřele atraktivní úplně něco jiného. Muž, který nemusí přehlušit všechny ostatní. Člověk, který něco umí a nemusí o tom první půlhodinu mluvit. Humor bez potřeby ponižovat. Sebevědomí bez představení. A tvář, na které je vidět život místo permanentního boje s ním.
Tohle všechno se samozřejmě nedá bezpečně vyčíst z celebrity, kterou osobně neznáš. Veřejný obraz je pořád jen veřejný obraz. Ale právě ten Elbův ukazuje něco zajímavého o nás.
Možná se s věkem nemění jen muži, na které se díváme. Mění se i to, čeho si na nich všímáme. Ve dvaceti tě možná dostal pohled. Ve třiceti hlas. A někdy později zjistíš, že nejvíc sexy je ten klid, se kterým člověk už nemusí nikomu vysvětlovat, proč by měl být sexy.
Idris Elba dnes slaví čtyřiapadesát. A bohužel pro naše soustředění mu to funguje výborně.
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