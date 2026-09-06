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Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější

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Existují muži, kterým šediny přidají deset let. A pak existuje Idris Elba, u kterého má člověk podezření, že čas dostal úplně jiné instrukce.
Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější

Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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