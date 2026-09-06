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Jablonec nad Nisou začal stavět dopravní terminál za 470 milionů, projekt se připravoval přes deset let

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Jablonec nad Nisou se pustil do největší investiční akce ve své novodobé historii. V pátek tam začala stavba dopravního terminálu, jehož cena dosahuje 470…
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