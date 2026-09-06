Donuty ze slánkového těsta: Domácí sladkost s jemnou střídou bez zbytečné vědy

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Donuty ze slánkového těsta: Domácí sladkost s jemnou střídou bez zbytečné vědyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Donuty mám spojené spíš s vitrínou a polevou, po které lepí prsty ještě půl hodiny. Tahle domácí verze ze slánkového těsta je ale střízlivější a za mě i příjemnější na běžné pečení. Nejsou smažené, pečou se v troubě, a přesto zůstanou měkké a vláčné, když těstu dopřejete čas.
Fotografie k donutům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Amerika po česku, ale bez zbytečné vědy: Donuty ze slánkového těsta mají jemnou střídku a povedou se i doma
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