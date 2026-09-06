EU přikazuje rekonstrukci starých domů do roku 2030. Platit budete vy, ne stát. A ceny firem už teď letí nahoru

Rekonstrukce starých nemovitostí je obohacující i náročná činnost. Ať už vdechujete nový život sto let starému statku, renovujete dům na předměstí z 50. let nebo modernizujete byt v historické čtvrti, je tento proces kombinací kreativity, respektu k památkám a praktičnosti.
Rekonstrukce budou povinné
Při takovém projektu je třeba brát v úvahu mnoho aspektů, od zachování charakteru budovy až po
dodržení moderních standardů energetické účinnosti. A nemalou roli hrají v celém procesu také finance. A právě proto se do takového počinu pouští obvykle jen ten, kdo na to má. To už však brzy nemusí být pravda.
Obnova starších nemovitostí může zachovat jejich architektonickou hodnotu a historický půvab a zároveň
zlepšit jejich funkčnost pro moderní bydlení – přesně toto krédo si v poslední době vzala za své Evropská unie, jak píše web Nord K urier. V honbě za klimatickou neutrálností (které bychom měli dosáhnout v roce 2050) se totiž zaměřila i na staré nemovitosti. A chce jejich majitele přinutit k rekonstrukci. Zdroj fotografie: Depositphotos Obvykle rekonstruujeme své bydlení jednoduše proto, že už se nám nelíbí a nejsme s ním spokojeni. Vypadá to však, že nám to bude nařízeno. Dražší, ale úspornější
Jak to bude vypadat? Do roku 2030 budou muset budovy v celé Evropě splňovat minimální třídu energetické účinnosti D, což
bude na majitele domů vyvíjet tlak, aby své nemovitosti modernizovali. A je v zásadě jedno, jakým způsobem – pro představu – většina starších nemovitostí splňuje jen zařazení do třídy G. Nic moc, že?
Ovšem opatření bylo na evropské úrovni už schváleno (píše to například web
Europarl) a nyní se jen čeká na to, jak se k němu postaví jednotlivé státy. Bohužel do roku 2030 už příliš času nezbývá a panují obavy, že se vše jednoduše nemůže stihnout, ani kdyby se začalo hned teď. Koneckonců – stačí se jen podívat, jak to vypadá u nás s výměnou starých kotlů (o tomto tématu jsme na webu adbz už také psali). Zdroj fotografie: Pixabay A je to tady: Povinná rekonstrukce domů a bytů. Na vlastní náklady.
Aktuálně jednoduše není na trhu tolik firem, které by byly majitelům starých modelů schopny vyhovět takříkajíc „na počkání“.
A co je ještě horší – v závislosti na poptávce nehorázně rostou i ceny. Panují tedy obavy, že by v případě rekonstrukcí starých nemovitostí mohlo dojít k něčemu podobnému.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková