Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1:2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. Pražané si připsali již čtvrtou porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před letenský celek na osmé místo. V prvním poločase skórovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren, před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo.
Sparta prohrála v Hradci 2:1 a v lize se propadla na desáté místo
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