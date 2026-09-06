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Votroci doma obhájili stav po prvním poločase. Sparta odjela s porážkou

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Sedmé kolo první fotbalové ligy vyšlo Hradci Králové na jedničku. Votroci si už v prvním poločase vybudovali dvougólový náskok, který nakonec stačil na výhru nad Spartou. Pražané dokázali skórovat jen jednou a z Hradce odjeli s porážkou 1:2.
Votroci doma obhájili stav po prvním poločase. Sparta odjela s porážkou

Votroci doma obhájili stav po prvním poločase. Sparta odjela s porážkou

Zdroj: FC HK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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