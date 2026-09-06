Rekonstrukce třídy Legionářů pokračuje, od zítra se uzavře křižovatka s TolstéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rekonstrukce třídy Legionářů pokračuje, od zítra se uzavře křižovatka s Tolstého
Kdy pojede autobus, kde je uzavřená silnice nebo jaký koncert se ve městě bude konat? To vše se veřejnost v...
Navzdory nejistému počasí si v sobotu dopoledne našli senioři se svými vnoučaty cestu do jihlavského...
Politické strany na Vysočině zdůrazňují v kampani před říjnovými volbami hlavně místní témata, často je to...
V pátek kolem půl druhé v noci kontrolovali dálniční policisté kamion, který na 162. kilometru hlavní...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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