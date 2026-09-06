Reklama
1 min
Krabičky naší babičkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krabičky naší babičky
Zdroj: sbirka.jpeg
Reklama
Vyprávění manželky, která měla za milence svobodného muže
Když jsem si brala Karla, byla jsem mladá, blbá a hlavně zamilovaná. Snad se v té době nějakým způsobem...
Příběh ze školní lavice
Několik vzpomínek na školu jsem na tomto portálu již zveřejnila. Tentokrát mě ale napadl krátký příběh,...
Homo nostalgiens, člověk nostalgický
Člověk je asi nejlínější tvor pod sluncem, protože si své pinožení za potravou jako takovou, i duševní,...
Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z
Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru jsou podvody spojené s inzercí, investiční podvody a podvodné...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
Nedovolená jízda vlaku omezila provoz na trati mezi Prahou a Hradcem
Hradecká Drbna
dnes, 18:29
1 min
Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?
SvětFormule.cz
dnes, 18:25
1 min
Votroci doma obhájili stav po prvním poločase. Sparta odjela s porážkou
Hradecká Drbna
dnes, 18:25
1 min
Donuty ze slánkového těsta: Domácí sladkost s jemnou střídou bez zbytečné vědy
Cooky.cz
dnes, 18:25
3 min
Sparta v dalším průšvihu. Po Slavii prohrála i s Hradcem a v lize je až desátá
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:13
Reklama
Sparta prohrála v Hradci 2:1 a v lize se propadla na desáté místo
Pražská Drbna
dnes, 18:12
2 min
Penalizace měla dát Antonellimu na prdel. Ten ale doma přišel, viděl, zvítězil. Z 19. místa udělal další krok k titulu
Vše o sportu
dnes, 18:08
10 min
Kauza Kramný se vyhýbá největším faulům true crime. Jde ale o schizofrenní projekt
Kinobox.cz
dnes, 18:06
5 min
Dvacetikoruna se prodala za 480 tisíc. Poznáte ji podle jednoho detailu, který přehlédne i pokladní
adbz.cz
dnes, 18:03
2 min
Leclerc musí po nehodě v Monze absolvovat zdravotní vyšetření
SvětFormule.cz
dnes, 17:56
1 min
Reklama
Krabičky naší babičky
i60.cz
dnes, 17:55
1 min
EU přikazuje rekonstrukci starých domů do roku 2030. Platit budete vy, ne stát. A ceny firem už teď letí nahoru
adbz.cz
dnes, 17:48
2 min
Optimismus českých firem nemá v Evropě konkurenci. Jak si vede zbytek světa?
Trade-off
dnes, 17:44
2 min
Nelekejte se, Android Auto na telefonu po letech mění ikonu. Modrá je pryč a nahradilo ji něco, co možná přehlédnete
Mobify.cz
dnes, 17:35
3 min
Jihlavští gymnazisté vyhráli v roce 2003 anketu Strom roku. Letos soutěží znova
Jihlavská Drbna
dnes, 17:31
2 min
Reklama
Vinnetou: Vážné zdravotní komplikace kvůli vodě a představitel Vinnetoua s přijetím role dlouho váhal
V Telce
dnes, 17:28
3 min
Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie
SvětFormule.cz
dnes, 17:26
4 min
Vajíčkový salát s hořčicí, křupavou cibulkou a smetanovou majonézou pro jarní rodinné pohoštění
Cooky.cz
dnes, 17:20
4 min
V Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála AfD, podle odhadů ale na většinu v zemském sněmu nedosáhne
HN.cz
dnes, 17:15
Před šedesáti lety vyhasly ve Vonoklasech dva lidské životy. Případ ze seriálu Studna dodnes skrývá temná tajemství
kroniQa
dnes, 17:14
3 min
Reklama
Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka
Hanácká Drbna
dnes, 17:14
2 min
Studna se sympaticky ponořuje do psychického teroru. Zneklidní ale jen zčásti
Kinobox.cz
dnes, 17:06
4 min
Idris Elba slaví 54: Proč je s věkem snad ještě přitažlivější
Poudree.cz
dnes, 17:05
3 min
Sůl a jedlá soda smíchané v horké vodě vyženou mravence z celé zahrady. Stačí dva kroky a kolonie se rozpadne během dní
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:01
2 min
Jihočeské památky přivítaly v létě více lidí, v Jindřichově Hradci o 16 procent
Budějcká Drbna
dnes, 17:00
2 min
Reklama
Přepadení v Pacifiku: Seagal si dovoloval na válečného veterána, Pamelu odradil z castingu a scéna s dortem ničila VHS
V Telce
dnes, 16:58
3 min
Vyhrál v Milionáři, koupil si Glocky a vyrazil vraždit do lesa. Po zatčení policistům prozradil, co plánoval dál
kroniQa
dnes, 16:45
3 min
Sagvan Tofi slaví 62. Býval idolem žen, randil s Krainovou i Rolins a jedním článkem si znepřátelil Brožovou
ReadZone
dnes, 16:44
3 min
Retro ořechové řezy na oplatku s karamelovým krémem: Sladký moučník, který chutná jako z oblíbené cukrárny
Cooky.cz
dnes, 16:36
6 min
Nosková - Kosťuková 1:1. Češka má v rozhodující sadě brejk, stačí dopodávat
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:36
Reklama
„Některé byty bych klientům neprodal ani pod cenou,“ říká zkušený makléř
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 16:33
6 min
Otec plakal štěstím, když se dozvěděl o těhotenství. Pak mu Eva ukázala ultrazvuk a od té doby se s ní nebaví
DámskýDeník.cz
dnes, 16:33
2 min
Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají
Trendy svět
dnes, 16:30
3 min
Ornella s Mašlíkovou tvrdě narazily u svých sledujících. Jedna propagovala e-cigaretu, druhá prášky na cukr v krvi
VIPživot.cz
dnes, 16:30
2 min
V pondělí ve 20:00 se neodlepíte od TV: Nova Cinema vytáhne brutální akční jízdu
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
4 min
Reklama
Podzemní mauzoleum nechal pro svou rodinu vybudovat vikinský král Gorm. Křesťanství však zhatilo jeho plány
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
5 min
I běžné potraviny mohou stát za zdánlivě nevysvětlitelnými obtížemi. Jejich konzumace nemusí prospívat každému
Zdravestravovani.eu
dnes, 16:29
2 min
Jed namísto elektřiny a nekonečné soudy.
V Telce
dnes, 16:27
3 min
Krev daruje přes 40 let. Ostravanka má za sebou už 250 odběrů
Ostravská Drbna
dnes, 16:27
2 min
Na jezeře se objevil záhadný ostrov, pak beze stopy zmizel. Už se ví, co se stalo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:27
Reklama
Reklama
"V podstatě je to začátek skutečné války." Lavrov tvrdě reagoval na obvinění z útoku
Kolik si vydělá zubní instrumentářka v Praze? Až to číslo uvidíte, přehodnotíte svoji profesi
Co kdyby člověk mohl na týdny „vypnout“? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci
Nevěrný hypochondr Štaidl a „primitivní“ Iveta. Exmanželka prozradila, co jim záviděl Karel Gott
Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko
Reklama
Reklama