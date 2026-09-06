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Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko

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Pět keramických postav leželo těsně vedle sebe na vrcholu největší monumentální stavby v San Isidro v dnešním Salvadoru. Vznikly přibližně mezi lety 410 a 380 před naším letopočtem. Tři větší postavy mají zvláštní konstrukci: jejich hlavy nebyly pevně přilepené k tělu. Keramický čep zapadal do dutiny a skrz otvory mohla procházet šňůra, takže hlavou bylo možné pohybovat a nastavovat ji do různých poloh.
Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko

Na pyramidě našli 2 400 let staré „loutky“ s pohyblivými hlavami. Jejich příběh sahá stovky kilometrů daleko

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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