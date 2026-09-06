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Optimismus českých firem nemá v Evropě konkurenci. Jak si vede zbytek světa?

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České podniky mají nejvyšší důvěru v budoucí vývoj ze všech sledovaných evropských ekonomik – předstihly i Nizozemsko, Velkou Británii či Německo. Podle průzkumu Moore Thrive Index za optimismem stojí především zotavení dodavatelských řetězců a vyšší provozní efektivita. Hlavní brzdou dalšího růstu pak zůstává napjatý trh práce.
Optimismus českých firem nemá v Evropě konkurenci. Jak si vede zbytek světa?

Optimismus českých firem nemá v Evropě konkurenci. Jak si vede zbytek světa?

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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