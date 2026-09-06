Optimismus českých firem nemá v Evropě konkurenci. Jak si vede zbytek světa?

České firmy jsou nejoptimističtější v Evropě. V letošním ročníku Moore Thrive Indexu získaly 32,6 bodu a v evropském srovnání obsadily první místo. Průzkum poradenské sítě Moore Global zahrnul 2 425 vrcholných manažerů v 17 zemích světa.
České skóre je výrazně vyšší než u většiny velkých evropských ekonomik. Nizozemsko dosáhlo 28,8 bodu, Velká Británie 26,2, Itálie 24,4 a Německo 20,3 bodu. Francie pak získala 15,2 bodu a Belgie pouze 12 bodů. Globální průměr přitom činil 35,1 bodu.
Index hodnotí, jak podniky vnímají svůj vývoj za uplynulý rok a jaká očekávání mají pro ten následující. Sleduje přitom výkonnost byznysu, tržby, náklady, trh práce a investice. Za příznivou náladou českých firem stojí podle průzkumu především lepší fungování dodavatelských řetězců a vyšší provozní efektivita.
Důvěra v českou ekonomiku roste
Pozitivní náladu potvrzují také tuzemská data. „Konkrétně jde o indikátor důvěry, který sleduje Český statistický úřad. Důvěra v českou ekonomiku se podle něj letos v létě pohybuje nad hranicí sta bodů. Souhrnný indikátor vystoupal v červnu na 101 bodů a v červenci ještě mírně přidal na 101,1 bodu. Povzbudivá je hlavně skutečnost, že důvěra podnikatelů rostla v červenci ve všech sledovaných odvětvích, nejvíce ve stavebnictví a v obchodě,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
Další růst však může brzdit napjatý trh práce, který označila za významné riziko více než polovina českých firem.
Evropa za světem zaostává
Celkově jsou evropské podniky ze všech sledovaných regionů nejopatrnější. Potýkají se s přetrvávajícími nákladovými tlaky a slabým hospodářským růstem. Naopak největší důvěru ve vlastní budoucnost mají firmy na Blízkém východě a v Africe.
Celosvětově vede Jihoafrická republika se skóre 47,6 bodu, následovaná Saúdskou Arábií se 46,2 a Spojenými arabskými emiráty se 44,5 bodu. Nad globálním průměrem jsou také Indie, Spojené státy a Čína. Žádná evropská země se naopak nedostala přes 33 bodů.
Výhled zůstává příznivý
Optimistické jsou i celkové vyhlídky tuzemské ekonomiky. „Česká národní banka ve své srpnové prognóze čeká letos růst ekonomiky o 2,2 % a v příštím roce o 2,7 %, ministerstvo financí počítá s 1,9 % letos a 2,4 % v roce příštím. Tento růst má táhnout hlavně spotřeba domácností. V nynější komplikované době se sice může ze dne na den stát cokoli, ale naše makroekonomické ukazatele indikují celkem pozitivní vývoj,“ uzavírá Petr Kymlička.