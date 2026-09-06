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Studna se sympaticky ponořuje do psychického teroru. Zneklidní ale jen zčásti

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Minisérie Studna z dílny platformy Oneplay, která se snažila co nejrealističtěji převyprávět příběh rodiny Jelínkových, se v neděli večer poprvé objeví také na obrazovkách TV Nova. Podařilo se tvůrcům v čele s režisérkou Terezou Kopáčovou odvyprávět záhadný případ co nejmrazivějším způsobem a odstřihnout se od legendárního dílu z 30 případů majora Zemana?
Studna se sympaticky ponořuje do psychického teroru. Zneklidní ale jen zčásti

Studna se sympaticky ponořuje do psychického teroru. Zneklidní ale jen zčásti

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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