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Prázdninová sezona na památkách v Karlovarském kraji byla dle správců dobrá

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Prázdninovou sezonu hodnotí provozovatelé nejnavštěvovanějších turistických cílů v Karlovarském kraji jako průměrnou. Hrad Loket přilákal návštěvníky i přes pokračující rekonstrukci, park Boheminium eviduje mírný meziroční pokles zájmu návštěvníků a naopak Zámek Valeč se podle odhadů blíží rekordním návštěvnostem. Vliv na prázdninový zájem turistů mělo podle provozovatelů i příznivé letní počasí v červenci a srpnu.
Prázdninová sezona na památkách v Karlovarském kraji byla dle správců dobrá

Prázdninová sezona na památkách v Karlovarském kraji byla dle správců dobrá

Zdroj: NPÚ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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