Vajíčkový salát s hořčicí, křupavou cibulkou a smetanovou majonézou pro jarní rodinné pohoštění

se u nás doma dělá skoro pořád. Vařím ho klidně jednou týdně. Vajíčkový salát Ne proto, že by došly nápady na jídlo. Prostě ho máme rádi. Já, manžel i děti, což se u podobných věcí nestává automaticky. Vždycky se najde někdo, komu vadí cibule, okurka, nebo „ta divná chuť“. Tady ne. majonéza
Klasický
vajíčkový salát, stojí hlavně na vejcích natvrdo, majonéze, hořčici a cibuli. Tahle sestava funguje, za mě pořád nejlíp. Jen jsem si ji doma časem trochu posunula. Obyčejnou cibuli nahrazuju jarní, protože je mírnější a nepřebije zbytek mísy. zase nekrájím na kolečka ani malé kostičky. Vezmu jednu větší a Kyselou okurku nastrouhám ji nahrubo. Pustí šťávu, ta se spojí se zálivkou a salát pak není hutný takovým tím unaveným způsobem. Je krémový, trochu štípne a na chlebu drží, což se hodí. U nás většinou zmizí tak rychle, že si k němu ani nestihnu udělat kávu, kterou jsem si předtím slavně naplánovala.
Můj tip zní: Vejce dávejte rovnou do vroucí vody a hlídejte čas. Ideálně 10 až 11 minut. Pak je hned přesuňte do ledové vody. Když se vaří zbytečně dlouho, kolem žloutku se udělá šedozelený okraj a lehce se změní i vůně. V salátu to poznáte. Studená voda vaření rychle zastaví a skořápka pak většinou sjede dolů bez většího boje. Recept na krémový vajíčkový salát s jarní cibulkou a kyselou okurkou
Z pěti vajec vyjde porce přibližně
pro dvě až tři osoby. Na , snídani svačinu nebo rychlou večeři s chlebem je to akorát. Lepší bývá po krátkém odležení v lednici. Stačí půl hodiny, víc netřeba řešit. Celková délka přípravy: přibližně 50 minut Ingredience k přípravě
Základ salátu: 5 vajec 1 sklenice majonézy (malá, cca 180 g) 2 lžičky plnotučné hořčice 1 jarní cibulka 1 větší kyselá okurka 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Postup přípravy výtečného vajíčkového salátu na svěží jarní způsob
1. Vejce dejte do vroucí vody a vařte je natvrdo
10 až 11 minut. Potom je přendejte do mísy s ledovou vodou a nechte úplně vychladnout, alespoň 5 minut. Prudké zchlazení usnadní loupání a žloutek zůstane hezky žlutý, bez šedého lemu.
2. Vychladlá vejce oloupejte a nakrájejte na menší
kostičky, zhruba 1 × 1 cm. Úplně najemno je nekrájejte. Salát by přišel o strukturu a skončil by spíš jako pomazánka. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Jarní klasika v nové síle: Vajíčkový salát s hořčicí, křupavou cibulkou a smetanovou majonézou
3.
Kyselou okurku nastrouhejte nahrubo. Neždímejte ji a ani ji nenechávejte okapat. Šťáva, kterou pustí, patří do salátu taky, protože zálivku příjemně povolí a propojí.
4.
Jarní cibulku nasekejte najemno, klidně i se zelenou částí. Nať přidá trochu barvy a jemnou cibulovou chuť, ne tak ostrou jako klasická cibule. Proto ji tady používám raději.
5. Do větší mísy dejte
majonézu, přidejte hořčici, sůl a pepř. Nejdřív to rozmíchejte dohladka. Je to maličkost, ale pak se v salátu neobjeví kapsy hořčice nebo pepře, což umí překvapit dost nepříjemně.
Feferonkový salát po staru: Retro pochoutka z lahůdek, která je oblíbená díky své výrazné chuti a snadné přípravě
6. Do hotové zálivky vmíchejte nastrouhanou okurku, jarní cibulku a nakonec nakrájená vejce. Míchejte spíš opatrně, lžící nebo stěrkou. Kousky vajec se nemají úplně rozmačkat, salát má zůstat trochu členitý.
Ochutnejte
7. Pokud je potřeba, dosolte, případně přidejte ještě trochu hořčice. Já ji dávám o chlup víc, protože mám ráda, když salát lehce štípne do jazyka.
8. Misku zakryjte potravinářskou fólií a dejte ji do lednice na
30 minut až 60 minut. V chladu se chutě spojí a salát zpevní. Podávejte s čerstvým pečivem, na topince nebo ho použijte jako náplň do sendviče. Tipy redakce: Proč jsou vejce zdravá: Vejce patří mezi hodně výživné potraviny. Podle Healthline obsahují kvalitní bílkoviny, vitaminy skupiny B, cholin důležitý pro činnost mozku a také antioxidanty lutein a zeaxanthin, které prospívají zraku. Pět vajec v tomhle receptu tedy není žádný zvláštní rozmar, spíš poctivý základ sytější svačiny. Retro varianta s bramborami: Kdo chce salát vydatnější, může do něj přidat vařené brambory nakrájené na kostičky. Takhle se vajíčkový salát připravoval i podle norem z roku 1976, kde na 360 g vajec připadalo 250 g brambor. Výsledek je hutnější a vydrží zasytit delší dobu. Lehčí verze bez majonézy: Majonézu lze nahradit bílým jogurtem nebo polotučným tvarohem. Salát bude méně tučný, ale krémovost si pořád udrží. Tvaroh se hodí hlavně tehdy, když chcete přidat bílkoviny a ubrat kalorie.
Ruská vejce na pařížském salátu: Retro lahůdka s krémovým přelivem
VIDEO
Vlašský salát podle ČSN z roku 1976: Připravte si doma poctivý „vlašák“ podle původní normy
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou