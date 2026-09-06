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Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka

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Desátý ročník Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu zná své vítěze. Vybrala je veřejnost v internetovém hlasování. Návštěvníky nejvíce zaujala Poštovní štola ve Zlatých horách, Resort Sobotín nebo vyhlídka Kříž srdce u Přemyslovic.
Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka

Lidé vybrali turistické klenoty Olomouckého kraje. Bodovala štola i vyhlídka

Zdroj: Olomoucký kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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