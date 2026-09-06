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Retro ořechové řezy na oplatku s karamelovým krémem: Sladký moučník, který chutná jako z oblíbené cukrárny

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Ořechové řezy na oplatku s karamelovým krémem patří k těm dezertům, které vypadají nenápadně, ale zmizí z plechu dřív, než se nadějete. Vláčný ořechový piškot, hedvábný krém z vařeného kondenzovaného mléka a másla, a nakonec čokoládová poleva. To je kombinace, která u nás doma vždy funguje bez výjimky.
Obrázek na recept na ořechové řezy

Obrázek na recept na ořechové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept. na ořechové řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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