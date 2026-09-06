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V Podještědském derby zvítězil Slovan 2:1. Rozhodl hostující Vasil Kušej

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Fotbalisté Liberce zvítězili v 7. kole první ligy v Podještědském derby v Jablonci 2:1. Všechny góly padly po změně stran. Domácí v první půli dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, skóre ale otevřel v 50. minutě střídající Patrik Dulay. Za Jablonce srovnal Saidou Alioum, poslední slovo však měl hostující Vasil Kušej.
V Podještědském derby zvítězil Slovan 2:1. Rozhodl hostující Vasil Kušej

V Podještědském derby zvítězil Slovan 2:1. Rozhodl hostující Vasil Kušej

Zdroj: FC Slovan Liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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