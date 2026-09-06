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Plánujete dovolenou v exotice? Silné El Niño přinese spalující vedra i bleskové povodně

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Jestliže jste letošním horkým létem proplouvali s obtížemi a těšili jste se, až konečně tropické teploty skončí a nastane aspoň trochu normální počasí, tak vás asi moc nepotěším. Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterresse se naše modrá planeta ocitá v nebezpečné zóně extrémního počasí. A za všechno může El Niño, které nebývale nabývá na síle, a může tak v příštím roce pokořit všechny dosavadní historické rekordy. Čeho bychom se měli obávat?
povodeň

povodeň

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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