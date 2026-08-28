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Za sedm měsíců 2026 přibylo v ČR 11 421 firem, meziroční nárůst o 21 %

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Podle tiskové zprávy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vzniklo v Česku od ledna do konce července 2026 celkem 22 105 obchodních společností a 10 684 jich zaniklo. Čistý přírůstek tak dosáhl 11 421 firem, což je meziročně o 21 % více.
Za sedm měsíců 2026 přibylo v ČR 11 421 firem, meziroční nárůst o 21 %

Za sedm měsíců 2026 přibylo v ČR 11 421 firem, meziroční nárůst o 21 %

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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