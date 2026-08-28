Kdo vozí zásoby pod palbou? Ukrajina stále více spoléhá na UGV

Nejvíce misí připadlo na červenec
Nasazení bezpilotních pozemních prostředků, označovaných zkratkou UGV, na Ukrajině v průběhu roku 2026 postupně roste. Podle údajů ukrajinského ministerstva obrany provedly jednotky obranných sil od začátku roku do 20. srpna více než 100 tisíc logistických a evakuačních misí. Všechny byly zaznamenány v bojovém systému DELTA.
Zveřejněné měsíční statistiky ukazují téměř nepřetržitý růst. V lednu pozemní drony absolvovaly 7 511 misí, v únoru 7 960 a v březnu 9 072. V dubnu jejich počet vzrostl na 11 028, v květnu na 14 059 a v červnu na 16 664.
Dosavadního maxima dosáhlo jejich nasazení v červenci, kdy bylo zaznamenáno 19 969 misí. Od 1. do 20. srpna přibylo dalších 15 729. Součet ministerstvem zveřejněných údajů tak činí 101 992 misí.
Stroje vozí zásoby a pomáhají při evakuaci
Pozemní drony mají především nahrazovat vojáky při činnostech, které je vystavují zvýšenému nebezpečí. Jednotky je využívají k přepravě munice, potravin a vody do předních pozic, ale také k evakuaci zraněných a padlých příslušníků ozbrojených sil.
Ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara v této souvislosti zdůraznil, že ochrana života a zdraví vojáků patří mezi hlavní priority. Technologie podle něj mají ukrajinským jednotkám poskytovat výhodu a současně snižovat rizika pro personál.
Ministerstvo proto rozšiřování pozemních bezpilotních systémů spojuje také se snahou postupně přesouvat část frontové logistiky z lidí na dálkově ovládané nebo autonomní prostředky.
Ukrajina výrazně zvyšuje nákupy pozemních dronů
S rostoucím počtem nasazení se zvyšuje také poptávka armády po těchto systémech. Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že od začátku roku 2026 uzavřelo smlouvy na více než 22 tisíc pozemních bezpilotních prostředků. Jde téměř o dvojnásobek počtu nasmlouvaného za celý předchozí rok.
Další techniku si vojenské jednotky objednávají prostřednictvím tržiště Brave1 Market v rámci programu ePoints. Hodnota těchto objednávek už dosáhla téměř 1,9 miliardy UAH (874 milionů Kč).
Ministerstvo chce v začleňování bezpilotních pozemních systémů do obranných sil pokračovat. Dlouhodobým cílem je podle něj zvýšit jejich podíl na zásobování a dalších úkolech v předních liniích a omezit tak situace, při nichž je nutné vystavovat vojáky přímému riziku.