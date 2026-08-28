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Kdo vozí zásoby pod palbou? Ukrajina stále více spoléhá na UGV

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Ukrajinské obranné síly od začátku letošního roku provedly pomocí bezpilotních pozemních prostředků více než 100 tisíc logistických a evakuačních misí. Podle ministerstva obrany mají stroje omezit nutnost nasazovat vojáky v nejnebezpečnějších úsecích fronty. Kyjev zároveň výrazně zvyšuje jejich nákupy.
Kdo vozí zásoby pod palbou? Ukrajina stále více spoléhá na UGV

Kdo vozí zásoby pod palbou? Ukrajina stále více spoléhá na UGV

Zdroj: Wikimedia Commons, General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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